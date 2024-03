NORTHBROOK, Illinois, 20. März 2024 /PRNewswire/ -- UL Solutions, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der angewandten Sicherheitswissenschaft, hat Lebensdauerevaluierungen für Windturbinen in Deutschland mit einer kollektiven Energiekapazität von über 1 Gigawatt (GW) abgeschlossen - genug, um 100 Millionen LED-Glühbirnen zu betreiben. Dieser Meilenstein steht für den Einfluss von UL Solutions bei der Unterstützung des sicheren Betriebs von Windkraftanlagen, die eine wesentliche Rolle bei der Umstellung auf erneuerbare Energien in Deutschland spielen.

Die Bewertung der Lebensdauer von Windenergieanlagen hilft den Eigentümern, fundierte Entscheidungen in Bezug auf Betrieb, Wartung und Reparaturen zu treffen, mit dem Ziel, die Sicherheit zu erhöhen und den Wert der Windenergieanlagen zu maximieren. Windkraftanlagen sind in der Regel für eine Lebensdauer von 20 Jahren ausgelegt. In vielen Fällen sind die tatsächlichen Windbedingungen jedoch weniger aggressiv als die Auslegungsbedingungen und es besteht ein ausreichender Spielraum in der Auslegung, so dass die Turbine über ihre geplante Lebensdauer hinaus betrieben werden kann. Dies kann durch eine Bewertung festgestellt werden.

"Lebensdauerevaluierungen haben für die Windenergiebranche aufgrund der Alterung der Anlagen und der Sicherheitsherausforderungen eine wachsende Priorität", sagt Pauline Levée, Leiterin der Abteilung Engineering in der Gruppe Renewables bei UL Solutions. "Die Bewertung der Lebensdauer von Windturbinen ist in Deutschland vorgeschrieben, kann aber auch Eigentümern und Betreibern von Windparks dabei helfen, die Bewertung ihrer Anlagen zu verbessern, kritische Geschäftsentscheidungen zu treffen, wenn sich das Ende der Lebensdauer nähert, und den Austausch von Komponenten zu antizipieren.