SAN JOSE, Kalifornien, 20. März 2024 /PRNewswire/ -- Nirmata, ein führender Anbieter von Cloud-Sicherheits- und Compliance-Lösungen, hat heute neue Funktionen für sein Flaggschiffprodukt, den Nirmata Policy Manager, angekündigt. Angesichts der zunehmenden Sicherheitsbedrohungen in der Cloud reicht es heute nicht mehr aus, Eindringlinge zu erkennen – der Schaden kann bereits angerichtet sein. Aus diesem Grund hat Nirmata den Nirmata Policy Manager entwickelt, um Bedrohungen proaktiv abzuwenden, indem Sicherheits- und Compliance-Fehlkonfigurationen in Kubernetes-Clustern, CI/CD-Pipelines und Cloud-Diensten beseitigt werden.

Plattformteams, Sicherheitsexperten und Entwickler können die benutzerfreundliche Oberfläche von Nirmata Policy Manager nutzen, um Best Practices für die Konfiguration durchzusetzen, was zu einer verbesserten Sicherheitslage, einer vereinfachten Verwaltung und geringeren Kosten führt. Der Nirmata Policy Manager erweitert die Leistungsfähigkeit des Open-Source-Produkts Kyverno, indem er zentralisierte Transparenz, Workflows für die Zusammenarbeit, Offline-Scans, automatische Korrekturmaßnahmen und umfassende Compliance-Berichte in einer einheitlichen Plattform bietet.