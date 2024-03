RIYADH, Saudi-Arabien, 20. März 2024 /PRNewswire/ -- Riyadh Air, Saudi-Arabiens neue Weltklasse-Fluggesellschaft, hat heute ihren Beitritt zum Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) bekannt gegeben, der weltweit größten Nachhaltigkeitsinitiative für Unternehmen, die verantwortungsvolle Geschäftspraktiken und die Förderung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) fördert.

In einem Brief an António Guterres UN-Generalsekretär, Riyadh Air CEO Tony Douglas hat sich Riyadh Air offiziell verpflichtet, die Zehn Prinzipien des UN Global Compact umzusetzen. Als aktiver Teilnehmer des UNGC wird Riyadh Air eine nachhaltige und sozial verantwortliche Politik in Bereichen wie Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung verfolgen und regelmäßig über die Fortschritte bei diesen Bemühungen berichten.