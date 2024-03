San Francisco, 20. März 2024 (ots/PRNewswire) - Die LEGO Group und Epic Games

Darüber hinaus hat die LEGO Group drei neue LEGO Inseln in Fortnite eingeführt,die Spielern aller Altersgruppen noch mehr Spaß und kreative SpielerfahrungenbietenDie LEGO Group und Epic Games haben heute bekannt gegeben, dassFortnite-Schöpfer auf der ganzen Welt nun in der Lage sein werden, ihre eigenenLEGO Inseln in Fortnite mit LEGO Elementen zu entwerfen und zu bauen. Damitwerden das kultige LEGO System in Play und seine unendlichen kreativenMöglichkeiten in einer digitalen Umgebung zum Leben erweckt wie nie zuvor.Live auf der Bühne der 2024 Game Developers' Conference (GDC) enthüllten diebeiden Unternehmen, dass LEGO Elemente, LEGO Styles und andere LEGOMarken-Assets ab sofort im Unreal Editor für Fortnite (UEFN) und FortniteCreative verfügbar sind - so können Schöpfer ihre eigenen LEGO Inselnveröffentlichen, die Spieler jeden Alters gemeinsam entdecken und genießenkönnen. Es stehen vier verschiedene Vorlagen zur Verfügung, mit denen jederbeginnen kann.Dies ermöglicht es den Schöpfern, eine Reihe von verschiedenen Arten vonaufregenden Erlebnissen für LEGO Fans in Fortnite zu bauen, die sie allein odermit Freunden genießen können. Alle veröffentlichten LEGO Inseln müssen eineESRB-Einstufung von E10+ haben, um für Spieler in den Vereinigten Staatenzugänglich zu sein, und eine PEGI-Einstufung von 7, um für Spieler in denmeisten Ländern Europas zugänglich zu sein. Alle LEGO Inseln nutzen dieKindersicherung und Sicherheitsfunktionen (https://safety.epicgames.com/) vonEpic Games.Fortnite-Schöpfer, die sich dafür entscheiden, ihre eigenen LEGO Inseln zuveröffentlichen und Teil des Fortnite Island Creator Program sind, können fürihre Kreationen Auszahlungen erhalten.Dies ist das neueste Ergebnis der langfristigen Partnerschaft zwischen EpicGames und The LEGO Group, die im Dezember 2023 mit dem Start desSurvival-Crafting-Abenteuers LEGO Fortnite begann. Seitdem hat die LEGO Groupmehrere familienfreundliche LEGO Inseln in Fortnite mit UEFN gebaut undveröffentlicht, damit die Spieler ihre LEGO Spiele-Reise fortsetzen können - von