Berlin (ots) - Deutschland gehört nicht mehr zu den 20 glücklichsten Ländernweltweit. Die Finnen im hohen Norden sollen viel glücklicher sein als alleanderen, so der Weltglücksatlas. Warum? Jan-Emmanuel De Neve, einer der Autorendes Weltglücksberichts, erklärt, dass Glück nicht "im Sinne von auf- undabspringen" zu definieren sei. Sondern vielmehr ein Gefühl der Zufriedenheitausdrücke.Was macht die Finnen so zufrieden? Dass ihr Staat für sie da ist. Oder genauergesagt: Sie sind happy mit der sozialen Unterstützung, ihrem Einkommen, derFreiheit in ihrer Demokratie und dass es keine Korruption bei ihnen gibt. Ichbin zwar Optimistin, aber selbst ohne Brille der Zuversicht würde ich sagen:Auch Deutschland kann bei all diesen Punkten ein dickes Häkchen dahintersetzen.Bestechlichkeit von Beamten, keine freie Meinungsäußerung oder einbrechendeGehälter? Fehlanzeige! Wem das noch nicht reicht: Versuchen wir uns doch einmalan finnischem Optimismus und drehen den Atlas um. Dann sieht die Welt schonwieder viel freundlicher aus. Deutschland steht auf Platz 24 von 143 Ländern.119 Nationen geht es schlechter als uns. Und ich finde: Blickt man so auf dieErhebung, stehen wir plötzlich doch gar nicht mehr so schlecht da. Kein Grundjedenfalls, um Trübsal zu blasen!Nicht erwähnt wird in dem Glücksatlas übrigens, dass in Finnland innerhalb derEU die meisten Menschen mit psychischen Krankheiten leben. Und dass dasfinnische Gemüt häufig mit "Sisu" beschrieben wird - was übersetzt so viel heißtwie "klaglose Beharrlichkeit". Und da sind wir doch schon ganz nah dran amdeutschen "Nicht gemeckert ist halb gelobt" oder "Passt schon".