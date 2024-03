Fed: Powell gießt weiter Öl ins Feuer der Inflation!

Die Fed und ihr Chef Powell gießen weiter Öl ins Feuer der Inflation: sie erhöhen ihre Prognosen für die Inflation und das Wachstum, erwarten aber dennoch in diesem Jahr weiter drei Zinssenkungen. Wie paßt das zusammen? Die Fed hebt zwar ihre Erwartung für den Leitzins im Jahr 2025 an, aber vor allem Powell sorgt mit seinen Kommentaren dafür, dass sich die Finanzkonditionen weiter lockern (Aktienmärkte steigen weiter etc.) - dadurch wird die Nachfrage gesteigert, was wiederum die Inflation anheizt. Powell hatte diesen Fehler bereits bei seiner Pressekonferenz im Dezemeber 2023 gemacht - Ergebnis war die weitere Lockerung der Finanzkonditionen, sodass die US-Inflation im Januar und Februar 2024 nicht zufälligerweise stärker gestiegen war als erwartet. Genau das wird sich nun wiederholen - aber die Märkte feiern erst einmal..

Hinweis aus Video:

