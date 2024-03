Biden will weitere Milliarden in US-Chipindustrie investieren Die US-Regierung will die Chipindustrie im Land mit weiteren Milliarden-Subventionen weiter ankurbeln. Präsident Joe Biden kündigte am Mittwoch an, seine Regierung wolle dem US-Chipriesen Intel bis zu 8,5 Milliarden Dollar (rund 7,8 Mrd Euro) an …