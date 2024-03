Seite 2 ► Seite 1 von 7

Toronto, 20. März 2024 (ots/PRNewswire) - DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder " DeFi Technologies" ) ( NEO: DEFI (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4120277-1&h=1213359031&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4120277-1%26h%3D2644420089%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.neo.inc%252Fen%252Flive%252Fsecurity-activity%252FDEFI%2523!%252Fmarket-depth%26a%3DNEO%253A%2BDEFI&a=NEO%3A+DEFI) ) ( GR: RB9 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4120277-1&h=1571336701&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4120277-1%26h%3D1484923282%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.boerse-frankfurt.de%252Fequity%252Fdefi-technologies-inc-1%26a%3DGR%253A%2BRB9&a=GR%3A+RB9) ) ( OTC:DEFTF (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4120277-1&h=2725805742&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4120277-1%26h%3D928130953%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ffinance.yahoo.com%252Fquote%252FDEFTF%252F%26a%3DOTC%253A%2BDEFTF&a=OTC%3A+DEFTF) ), ein auf Kryptowährungen spezialisiertesTechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellenKapitalmärkte mit der Welt des dezentralen Finanzwesens leistet (" DeFi" ),freut sich, seine bevorstehende Teilnahme an einer Podiumsdiskussion im Rahmendes Bitcoin Investor Day bekannt zu geben.DeFi Technologies wird durch Russell Starr, Leiter für Capital Markets bei DeFiTechnologies, vertreten, der neben Zach Pandl, Geschäftsführer für Forschung beiGrayscale, und Brett Tejpaul, Leiter von Coinbase Institutional, an einem Panelteilnehmen wird. Die Diskussion wird von Anthony Pompliano moderiert. Diesefesselnde Sitzung findet am Freitag, den 22. März von 15:10 PM bis 15:40 PM ESTstatt. Johan Wattenström, Mitbegründer und Vorstandsmitglied von Valour Inc.einer Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, wird ebenfalls an der Konferenzteilnehmen.Der Bitcoin Investor Day, der von Reflexivity Research LLC (" Reflexivity" )organisiert wird, zielt darauf ab, Hunderte von institutionellen Investoren,Kapitalgebern und zukunftsorientierten Unternehmern zusammenzubringen. Dieganztägige Veranstaltung, die vom Mitbegründer von Reflexivity, AnthonyPompliano, moderiert wird, verspricht eine Reihe hochkarätiger Redner,unvergleichliche Networking-Möglichkeiten und eine Vielzahl tiefgreifenderDiskussionen über die Zukunft von Bitcoin im Bereich der traditionellen undinstitutionellen Finanzen.Um der Bedeutung eines aufschlussreichen Diskurses Rechnung zu tragen, wird die