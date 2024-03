Singapur, 21. März 2024 (ots/PRNewswire) - Der Private-Equity-Fonds will von den

riesigen und schnell wachsenden Entkarbonisierungsmöglichkeiten in den

asiatischen Schwellenländern profitieren.



Fullerton Fund Management ("Fullerton") hat beim Ankerschluss seines Fullerton

Carbon Action Fund ("der Fonds") erfolgreich 100 Millionen US-Dollar

aufgenommen. Der Fonds nutzt die enormen Chancen des Klimamarktes in den

asiatischen Schwellenländern, indem er in Unternehmen investiert, die bei der

Beschleunigung der Entkarbonisierung in der Region führend sind.







und bietet bis 2030 ein Potenzial für Klimainvestitionen in Höhe von 5 Billionen

US-Dollar[1]. Der Klimasektor der Region ist gut positioniert für ein

langfristiges Wachstum, das auf den Grundlagen beruht, die für den weltweiten

Übergang zu einer Netto-Nullenergieversorgung entscheidend sind. Die

Beschleunigung lokaler und globaler Klimavorschriften gibt dem Sektor ebenfalls

starken Rückenwind.



In Asien gibt es einen klaren Impuls und Schwerpunkt, um die Entkarbonisierung

aktiv voranzutreiben, und die Länder haben ihren Zeitplan für die

Kohlenstoffneutralität als Beweis für ihr Engagement angekündigt - China 2060,

Singapur 2050, Indonesien 2060 und Indien 2070[2].



Der Fonds wird in marktführende Unternehmen in den schnell wachsenden Sektoren

Fertigung, Industrie, Energie und Elektrofahrzeuge/Mobilität investieren. Er

wird sich um etablierte, rentable Unternehmen mit stabilem Cashflow bemühen und

Risikokapitalinvestitionen in einem früheren Stadium sowie infrastrukturbezogene

Transaktionen vermeiden. Diese Zielunternehmen haben geringere inhärente

Abwärtsrisiken und sind gut positioniert, um langfristig attraktive finanzielle

Erträge zu erzielen.



Der Fonds konzentriert sich auf führende Unternehmen des mittleren Marktsegments

in Südostasien, Indien und China und bietet neben Kapital auch strategische

Unterstützung, um das Wachstum seiner Portfoliounternehmen in Bereichen wie

Markteintritt, Fusionen und Übernahmen sowie Verbesserungen der Nachhaltigkeit

zu fördern.



Gestützt auf eine starke Pipeline eigener Transaktionen prüft der Fonds derzeit

mehrere Investitionsmöglichkeiten in ganz Asien, mit dem Ziel, bis zur ersten

Hälfte 2024 mindestens drei Transaktionen abzuschließen.



Der Fonds wird von Fullertons erfahrenem Alternatives-Team verwaltet, das über

durchschnittlich 16 Jahre Branchenerfahrung verfügt. Der Investitionsansatz

stützt sich auf einen eigenen Rahmen für das Nachhaltigkeitsmanagement, der

darauf abzielt, in den Portfoliounternehmen signifikante

