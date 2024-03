STUTTGART (dpa-AFX) - Die "Stuttgarter Zeitung" zur Leipziger Buchmesse:

"Im vielfachen Zangengriff von links und rechts, globalem Süden und reichem Norden, Kolonialismus und Schoah, Ost und West scheint mancher Kompass seine Orientierung verloren zu haben. Eine Buchmesse könnte eine Gelegenheit sein, ihn neu zu justieren. Wo, wenn nicht hier, ließe sich besser daran erinnern, dass man Sprache nicht nur für grobschlächtige Parolen nutzen kann, sondern auch als Mittel, die Welt in ihrer Vielfalt und Komplexität zu beschreiben? In einem Wahljahr wie diesem, in dem nicht nur in Sachsen die Koordinaten der politischen Kultur des Landes radikal verschoben zu werden drohen, sind Diskurs und intellektueller Austausch wichtiger denn je. Literatur erweist ihre Stärke gerade in dem Zwischenraum, der sie von der Wirklichkeit trennt, als Experimentierfeld für Perspektiven und Abwägungen."