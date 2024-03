Atom-Länder kommen in Brüssel zu Gipfeltreffen zusammen Staats- und Regierungschefs von Ländern, die an der Kernenergie festhalten, wollen am Donnerstag bei einem Gipfeltreffen in Brüssel die globale Rolle der Atomkraft hervorheben. Die Konferenz wird von der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) und …