MELSUNGEN (dpa-AFX) - Der Medizintechnik-Hersteller B. Braun aus Melsungen (Schwalm-Eder-Kreis) legt am Donnerstag seine Bilanz für 2023 vor. Die Vorstandsvorsitzende Anna Maria Braun und Finanzvorständin Annette Beller wollen ab 10 Uhr auf der digitalen Jahrespressekonferenz einen Einblick in die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Jahr geben. Im Geschäftsjahr 2022 hatten gestiegene Kosten für Energie, Rohstoffe und Logistik das Ergebnis des Medizintechnik-Herstellers deutlich belastet. B. Braun stellt unter anderem Kanülen, Nährlösungen, chirurgische Instrumente und Pflaster her. Weltweit beschäftigt das Unternehmen mehr als 65 000 Menschen./nis/DP/zb