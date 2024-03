FRANKFURT (dpa-AFX) - Gestützt durch US-Zinssignale sollte der Dax am Donnerstag seine Rekordjagd fortsetzen. An der Wall Street hatten Dow Jones Industrial und S&P 500 am Vorabend neue Höchststände erreicht. Der Broker IG taxierte den Dax zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start rund ein Prozent höher auf 18 200 Punkte. Damit würde sein Zuwachs 2024 auf über 8,5 Prozent anwachsen.

Wie in den vergangenen Monaten hat die US-Notenbank erwartungsgemäß nicht mehr an der Zinsschraube gedreht. Die Fed geht aber nun von einem deutlich höheren Wirtschaftswachstum aus als noch vor drei Monaten. Dennoch zeichnen sich in diesem Jahr weiterhin insgesamt drei Leitzinssenkungen ab. Experten halten es für wahrscheinlich, dass der Senkungszyklus im Juni startet./ag/zb

