Beijing, 21. März 2024 (ots/PRNewswire) - 2024 wird der Songjiang-Distrikt der

ostchinesischen Stadt Schanghai an der neuen Entwicklungsphilosophie festhalten

und Durchbrüche bei der Modernisierung erzielen, sagte Cheng Xiangmin,

Parteichef des Songjiang-Distrikts, kürzlich in einem Interview.



Mit der Betonung der Bereiche Wissenschaft und technologische Innovation, Kultur

und ökologische Entwicklung verspricht der Bezirk, in diesem Jahr gute

Ergebnisse bei BIP und Steuereinnahmen zu erzielen.







Schaltkreise, künstliche Intelligenz (KI) und Biomedizin, die Festlegung von

Zukunftsbranchen wie KI-gesteuerte Großmodelle, industrielles Internet und

Satelliteninternet sowie die Beschleunigung der Entwicklung von Großprojekten

mit intelligenter Datenverarbeitung will Songjiang die Entwicklung aufstrebender

Branchen und wissenschaftlich-technische Innovationen fördern, so Cheng.



Mit dem Ziel, Industriecluster und Innovationsökologie von Weltrang zu

kultivieren, wird sich der Bezirk auf den Aufbau eines innovativen

Wissenschafts- und Industriesystems mit einer effektiven Verbindung zwischen

Forschung und Entwicklung, Pilotversuchen und Massenproduktion konzentrieren,

neue Entwicklungsmuster mit Ketten und Clustern bilden und neue

Qualitätsproduktionskräfte entwickeln.



Gleichzeitig wies Cheng auf die Notwendigkeit hin, Vollbeschäftigung und

qualitativ hochwertige Beschäftigung zu erreichen, damit mehr Marktteilnehmer zu

den Hauptkräften einer qualitativ hochwertigen Entwicklung werden können.



Der Songjiang-Distrikt ist auch bestrebt, einen Verkehrsknotenpunkt auf

regionaler und internationaler Ebene zu schaffen. "Ein Passagierterminal mit

neun Bahnsteigen und 23 Strecken wird bis Ende dieses Jahres für den Verkehr

freigegeben. Das jährliche Verkehrsaufkommen wird voraussichtlich 25 Millionen

Passagiere erreichen und mehr als 80 Prozent der Städte im Jangtse-Delta

anbinden", sagte Cheng.



Durch die gleichzeitige Förderung der Planung und des Baus eines internationalen

multimodalen Logistikknotens sowie des regulären Betriebs des G60-Zugs der

China-Laos-Eisenbahn will der Bezirk die integrierte und qualitativ hochwertige

Entwicklung des Jangtse-Flussdeltas und die Zusammenarbeit im Rahmen der

Belt-and-Road-Initiative massiv unterstützen, so Cheng.



Darüber hinaus wies Cheng darauf hin, dass Songjiang während der Modernisierung

auf das Erbe seiner kulturellen und historischen Gene achten und die

Lebensbedingungen der Menschen durch neue Errungenschaften einer qualitativ

hochwertigen Entwicklung kontinuierlich verbessern muss.



