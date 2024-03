Devisen Eurokurs legt zum US-Dollar weiter zu Der Kurs des Euro ist am Donnerstag leicht gestiegen und hat damit an die deutlichen Vortagesgewinne angeknüpft. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0937 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische …