TOKYO, 21. März 2024 /PRNewswire/ -- Hitachi, Ltd. (TSE:6501) gab heute die Zusammenarbeit mit NVIDIA bekannt, um soziale Innovationen und die digitale Transformation zu beschleunigen. Dazu kombiniert Hitachi seine Lösungen im Bereich der Betriebstechnologie (Operational Technology, OT) und seine Führungsrolle in Schlüsselindustrien wie Energie, Mobilität und vernetzte Systeme mit NVIDIAs Expertise in generativer KI.

Generative KI hat einen enormen Einfluss auf die Unternehmens- und Verbraucherwelt ausgeübt und eine neue Welle der digitalen Transformation ausgelöst, die verspricht, Produkterlebnisse neu zu definieren und Organisationen ein neues Maß an Effizienz zu bieten. Durch diese Zusammenarbeit wird die generative KI nun auf den industriellen Bereich ausgedehnt, indem riesige Datenmengen, die in der Welt der OT von verschiedenen Sensoren, Geräten und Industriemaschinen generiert und dann erfasst und angewendet werden, um die Leistung zu optimieren, Erkenntnisse zu gewinnen und Unternehmen die Möglichkeit zu geben, Aktionen zu automatisieren, die zuvor nicht möglich waren.

Hitachi wird in Zusammenarbeit mit NVIDIA ein Führungsteam auswählen und ein KI Center of Excellence (CoE) einrichten. In Übereinstimmung mit strategischen Meilensteinen wird Hitachi Branchenlösungen entwickeln und vermarkten, die Hitachis Fachwissen im Bereich OT mit fortschrittlicher KI-Software und GPU-Technologien von NVIDIA kombinieren. Hitachi wird neben anderen Maßnahmen zur Zusammenarbeit in den Ausbau der Schulung von Ingenieuren für NVIDIA-Softwareplattformen investieren – einschließlich CUDA, NVIDIA AI Enterprise*1, Omniverse*2 und Modulus*3. Diese Bemühungen werden den Weg für neue Innovationen ebnen, die der Gesellschaft unmittelbar zugutekommen.

Hintergrund

Generative KI hat sich bei der Verbesserung der Leistung von Unternehmen durch die Automatisierung von Aufgaben, die Schaffung von Effizienz und die Verbesserung von Produkten und Dienstleistungen bewährt. Aufgrund ihrer bemerkenswerten Wirkung hat sich generative KI in allen Branchen durchgesetzt und ist zu einer entscheidenden Technologie für Innovation und Wachstum sowie zu einem Wegbereiter für transformative Lösungen geworden.