IPO Galderma setzt Emissionspreis mit 53 Franken am oberen Rand fest Der Hautpflege-Konzern Galderma hat den Emissionspreis im Zuge seines Börsengangs bei 53 Franken je Aktie festgesetzt. Damit kam der Ausgabepreis am oberen Ende der Preisspanne von 49 bis 53 Franken zu liegen, wie das Unternehmen am Donnerstag …