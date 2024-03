American Aires gibt die Ernennung von Jamie Cochran zum Mitglied des Vorstands bekannt

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Toronto, ON – 21. März 2024 – American Aires Inc. („American Aires“ oder das „Unternehmen“) (WKN: A3EQAF – CSE: WIFI – OTC: AAIRF), ein Pionier im Technologiebereich mit Produkten zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung, freut sich, die Berufung von Jamie Cochran in den Verwaltungsrat des Unternehmens bekannt zu geben, der Ruslan Elensky ersetzen wird. Das Unternehmen möchte Ruslan Elensky für seinen immensen Beitrag zum Erfolg von Aires während der frühen und prägenden Phasen der Entwicklung danken. Frühe Stadien eines Unternehmens sind anfällig für Volatilität und Ungewissheit und daher kann es nicht wichtiger sein, in dieser Phase die richtigen Gründungspartner zu haben. Ruslan sah die Chance, die sich Aires bot, und sorgte mit seiner Unterstützung, seinem Durchhaltevermögen und seinem natürlichen Unternehmergeist in vielerlei Hinsicht dafür, dass das Unternehmen von seiner Gründung bis zu seiner heutigen Position in der Biowissenschaftsbranche vorankam.

Die kürzlich angekündigte, überzeichnete Privatplatzierung in Höhe von 4 Millionen Dollar war der Höhepunkt der jahrelangen Bemühungen des Teams, einschließlich Ruslan, und öffnete Türen zu neuen Möglichkeiten. Zu diesem Zeitpunkt kamen der Verwaltungsrat des Unternehmens, die Geschäftsleitung und Ruslan zu der Einsicht, dass ein neues Verwaltungsratsmitglied, das über mehr Erfahrung in Bezug auf die aktuelle Marktposition von Aires verfügt, im besten Interesse der Zukunft des Unternehmens und seiner Aktionäre wäre. Wir möchten uns gemeinsam bei Ruslan für seine Unterstützung und seine Zeit bei Aires bedanken und wünschen ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen. Ruslan Elensky kommentierte: "Ich bin sehr dankbar, dass ich die Gelegenheit hatte, einer der Gründungspartner und eines der ersten Mitglieder des Verwaltungsrats zu sein. Es war eine lange und fruchtbare Reise, und die jüngste Finanzierung und die Entwicklung des Aktienkurses spiegeln den Erfolg wider, den wir alle hatten. Ich möchte dem gesamten Team für die gemeinsame Arbeit und den gemeinsamen Erfolg danken. Ich bin sehr stolz auf Sie und werde ein enger Freund, Unterstützer und Aktionär des Unternehmens bleiben."