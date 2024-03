HAMBURG, Deutschland und HOUSTON, 21. März 2024 /PRNewswire/ -- Graylog, ein preisgekrönter Anbieter von Threat Detection & Incident Response-Lösungen, hat heute die Ernennung von Ross Brewer zum Vice President und Managing Director in EMEA bekannt gegeben, der in der Londoner Niederlassung des Unternehmens angesiedelt wird. Mit der Ernennung dieser strategischen Führungskraft wird das in Hamburg geborene Unternehmen seine starke Dynamik in der EMEA-Region weiter ausbauen.

In der sich schnell entwickelnden Landschaft von Cyber-Bedrohungen und komplexen IT-Umgebungen besteht ein Bedarf an effektiven Lösungen zur Erkennung von Bedrohungen, die die gesamte Angriffsfläche abdecken. Graylog hebt sich durch seine benutzerfreundlichen und erschwinglichen SIEM-, Protokollverwaltungs- und API-Sicherheitsoptionen hervor. Mit seinen flexiblen Bereitstellungsmodellen in der Graylog Cloud, der private Cloud und vor Ort ist Graylog perfekt auf die einzigartigen Anforderungen der EMEA-Region abgestimmt. Dies steht in krassem Gegensatz zu dem vorherrschenden Markttrend, dass Anbieter von Cybersicherheitslösungen in Richtung reiner Cloud-Lösungen drängen. In einer Region, in der nur 53 % der Unternehmen die Cloud-Technologie nutzen, setzt sich Graylog für die Datensouveränität ein und ist damit die ideale Wahl für EMEA-Unternehmen, die maßgeschneiderte Cybersicherheitslösungen suchen.