Frankfurt am Main (ots) - Die Bewertung der Technologie bei Fusionen und

Übernahmen (M&A) ist eine Herausforderung, insbesondere wenn es um den Erwerb

digitaler Softwareassets geht. Der Quellcode der Software ist in der Regel ein

Geschäftsgeheimnis, das über mehrere Jahre entwickelt wurde und Know-how der

Mitarbeiter des zu erwerbenden Unternehmens enthält. Während einer zeitlich

begrenzten Software Due Diligence-Prüfung müssen umfassende Fragestellungen

geprüft werden, darunter Lizenz Compliance, Programmierung, Architektur,

Cybersicherheit und Agilität. Siemens, eines der größten europäischen

Industrieunternehmen, wollte seinen Software Due Diligence-Prozess für Fusionen

und Übernahmen auf ein neues Level heben und potenzielle Risiken in einem

möglichst frühen Stadium identifizieren.



Bevor Siemens neue Software Technologien erwirbt, muss festgestellt werden, ob

der Softwarecode fehlerfrei ist und sich nahtlos in das digitale Ökosystem des

Unternehmens integrieren lässt. Dies erfordert den Einsatz digitaler

Software-Scanner als auch Fachwissen, um eine eingehende Bewertung der

technologischen Risiken durchzuführen. Die gewonnenen Daten werden in einer

Business Intelligence Lösung weiter verdichtet und die Ergebnisse bis zur

Entscheidungsgrundlage aufbereitet.







des Unternehmens zugeschnitten sind



BearingPoint hat in enger Zusammenarbeit mit dem Siemens Technology Intellectual

Property (T IP) Team seinen Codeanalyseprozess und sein Delivery-Framework so

angepasst und erweitert, dass er sich nahtlos in den Prozess von Siemens

integriert.



Mit einem forensischen Ansatz der Open-Source-Risikoanalyse identifiziert

BearingPoint verschiedene Punkte der Open-Source-Projekte und kommerzieller

Drittanbieter, einschließlich hineinkopierter Code-Fragmente (Snippets), wodurch

ein umfassender Einblick in die Lizenz Compliance und den Sicherheitsstatus

möglich wird. Informationen über Sicherheitslücken werden durch das Know-how der

Siemens Cybersecurity-Abteilung ergänzt, welches BearingPoint über eine

IT-Schnittstelle in die Werkzeuge integriert hat. Das BearingPoint Projektteam

führte außerdem weitere Dienstleistungen der Codeanalyse für die Codequalität

und Anwendungssicherheit in der Cloud ein.



Alle Analyseergebnisse werden Siemens in einem standardisierten Datenformat zur

Verfügung gestellt. Hierdurch ist eine effiziente Verarbeitung und der Import in

die von Siemens T IP entwickelte Business Intelligence Solution Digital Due

Diligence (DDD) gewährleistet. BearingPoint bietet hier maßgeschneiderte Seite 2 ► Seite 1 von 3

