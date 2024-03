GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Bei der Tesla -Betriebsratswahl in Grünheide bei Berlin hat die IG Metall nach Angaben des Unternehmens ihren Einfluss über die Zahl der Sitze nicht ausgebaut. Knapp 60 Prozent der Sitze seien an nicht gewerkschaftlich organisierte Listen gegangen, teilte der Elektroautobauer am Mittwochabend unter Berufung auf das vorläufige Wahlergebnis mit. Vor zwei Jahren seien es knapp 53 Prozent gewesen. Von 39 Sitzen im neuen Betriebsrat entfallen demnach 23 Sitze auf Listen außerhalb der Gewerkschaft, vor zwei Jahren gingen 10 von 19 Sitzen an nicht gewerkschaftliche Listen.

Die IG Metall stellt nach eigenen Angaben mit voraussichtlich 16 Mitgliedern die größte Gruppe. Mehr als 12 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren von Montag bis Mittwoch aufgerufen, den Betriebsrat zu wählen. Neun Listen mit 224 Kandidatinnen und Kandidaten traten nach Angaben von Tesla an.