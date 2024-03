MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Bausoftwareanbieter Nemetschek nimmt sich im neuen Jahr trotz der düsteren Lage in der europäischen Bauwirtschaft wieder stärkere Zuwächse vor. Bei den Zielen für die Profitabilität hatten sich Experten nach dem Rückgang im Vorjahr allerdings teils etwas mehr ausgerechnet. Auch dieses Jahr geht bei dem auf Software für Architekten und Bauunternehmen spezialisierten Konzern aus München die Umstellung auf Abonnementerlöse weiter. Vorstandschef Yves Padrines will zudem Geld in Innovationen wie Künstliche Intelligenz, Cloud-Angebote und Digitale Zwillinge investieren. Die Aktie trat trotz der guten Marktstimmung nach Handelsbeginn auf der Stelle.

Das im MDax notierte Papier hat in diesem Jahr bisher rund elf Prozent zugelegt. Analyst Michael Briest von der UBS sprach von einem weitgehend wie erwartet ausgefallenen Ausblick, auch wenn Nemetschek damit eine schnellere Umstellung auf das Abo-Modell anstrebe als gedacht. Auch Chandramouli Sriraman von Stifel sah die Unternehmensprognose im Rahmen dessen, was der Markt erwartet habe.