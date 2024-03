Berlin (ots) - Immer mehr Mietsuchende weichen auf die Speckgürtel der

Metropolen aus



Was für Eigentum längst gilt, ist jetzt auch bei Wohnungen und Häusern zur Miete

Fakt: Die Bewohner:innen in den großen Metropolen weichen mehrheitlich auf

Randgebiete aus, um ein neues Zuhause zu finden. Eine aktuelle Auswertung von

ImmoScout24 zeigt, in welchen vier Metropolen die Ausweichbewegung der Suchenden

besonders stark ist.



- Erstmals suchen Metropolenbewohner:innen nicht mehrheitlich im

innerstädtischen Bereich, sondern weiten aufgrund des knappen Angebots und der

hohen Mieten die Suche auf den Speckgürtel aus.

- In Berlin ist in den vergangenen fünf der Anteil derjenigen, die in der

Innenstadt zur Miete suchen in um fast 20 Prozentpunkte gesunken.

- Über die Hälfte der Münchener:innen sucht in einem Radius von bis zu 50

Kilometer Entfernung zur Innenstadt.

- Menschen aus Stuttgart schauen sich besonders oft im ländlichen Raum um.







länger gesucht. Dort sind die Preise günstiger und man hat ein naturnahes

Umfeld, das gerade vielen Familien gefällt. Doch auch Mietsuchende weichen

aufgrund des fehlenden Wohnraums und den rasant steigenden Mieten nun

mehrheitlich auf das Umland aus.



"Die Mehrheit der Menschen findet in den Metropolen keine bezahlbaren

Mietwohnungen mehr. Sie sind gezwungen, ihre Suche auf das erweiterte Umland der

Metropolen auszuweiten. Besonders drastisch zeigt es sich in Berlin, wo

innerhalb von fünf Jahren die Suchanfragen für Mietobjekte innerhalb der Stadt

um fast 20 Prozentpunkte abgenommen haben", erklärt Dr. Gesa Crockford,

Geschäftsführerin von ImmoScout24. "Beim Suchverhalten der Stuttgarter:innen

erkennt man aber auch, dass ein gut angebundener ländlicher Raum für

Kaufsuchende durchaus interessant sein kann."



Mehrheit sucht nun zur Miete im Speckgürtel - in München sogar jede:r Zweite



Anfang 2024 suchen erstmals mehr Bewohner:innen der sieben größten deutschen

Metropolen in deren Speckgürtel nach einer neuen Mietwohnung (41,9 Prozent) als

innerhalb der Stadtgrenzen (35,8 Prozent). Im Vorjahr waren die Verhältnisse

noch entgegengesetzt. Anfang 2023 sahen sich 43,8 Prozent der Suchenden

innerhalb der Stadt um und nur 35 Prozent suchten im Speckgürtel. Das ist die

größte Bewegung innerhalb der letzten fünf Jahre.



Besonders stark zeigt sich die Entwicklung in Berlin. Zwar werden immer noch

überwiegend Mietimmobilien innerhalb der Großstadt gesucht (43,1 Prozent), doch Seite 2 ► Seite 1 von 3

