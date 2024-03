WIESBADEN (ots) - 4 % mehr Personen als im Vorjahr beginnen ein Programm im

Übergangsbereich zum Erwerb beruflicher Grundkenntnisse oder zum Nachholen eines

Schulabschlusses



Im Jahr 2023 haben in Deutschland rund 249 800 junge Menschen ein

Bildungsprogramm im Übergangsbereich zwischen Schule und Berufsausbildung

begonnen. Ziel dieser Programme ist der Erwerb beruflicher Grundkenntnisse oder

das Nachholen eines Schulabschlusses. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

nach vorläufigen Ergebnissen der integrierten Ausbildungsberichterstattung

weiter mitteilt, nahm die Anfängerzahl im Übergangsbereich gegenüber 2022 um 4 %

oder 10 300 Personen zu. Sie stieg damit bereits im zweiten Jahr in Folge,

nachdem sie in den Jahren von 2017 bis 2021 rückläufig gewesen war. Der erneute

Zuwachs dürfte wie bereits im Jahr 2022 (+7 % gegenüber 2021) vorrangig auf

ukrainische Jugendliche zurückzuführen sein, die infolge des russischen

Angriffskriegs zuwanderten und ein Programm zum Erlernen der deutschen Sprache

aufnahmen. So stieg die Zahl der Ausländerinnen und Ausländer, die 2023 ein

Bildungsprogramm im Übergangsbereich anfingen, gegenüber 2022 um 9 % oder 7 600

Personen auf insgesamt 94 400. Eine Unterscheidung nach einzelnen

Staatsangehörigkeiten ist dabei nicht möglich.





Steigende Anfängerzahlen bei Studium und Berufsausbildung, Rückgang bei Erwerbder HochschulzugangsberechtigungNeben dem Übergangsbereich zwischen Schule und Ausbildung werden in derintegrierten Ausbildungsberichterstattung auch die Anfängerzahlen inBildungsgängen dreier weiterer Sektoren nachgewiesen: Berufsausbildung, Erwerbeiner Hochschulzugangsberechtigung und Studium. Im Jahr 2023 nahmen gut 1,8Millionen Personen einen Bildungsgang in einem dieser insgesamt vier Sektorenauf. Das waren 0,2 % oder 3 100 Personen mehr als im Jahr 2022.Die Zahl der Personen in Bildungsgängen zum Erwerb einerHochschulzugangsberechtigung sank im Vorjahresvergleich um 6 % auf 419 100.Dieser Rückgang ist jedoch insbesondere durch die Wiedereinführung desneunjährigen Gymnasiums in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein bedingt.Durch diesen Wechsel vom G8- zum G9-Modell besuchen im Schuljahr 2023/24 wenigerSchülerinnen und Schüler die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe(Sekundarstufe II).Die Zahl der Studienanfängerinnen und -anfänger stieg im Jahr 2023 gegenüber demVorjahr um 1,6 % auf 485 700. Die Zahl der Personen, die eine Berufsausbildungbegannen, wuchs um 1,5 % auf 694 500.Der Zuwachs der Anfängerzahl von Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeitin Bildungsprogrammen des Übergangsbereichs zeigt sich analog auch in denübrigen drei Sektoren: So stieg die Zahl der Ausländerinnen und Ausländer, dieeine Berufsausbildung begannen, 2023 gegenüber dem Vorjahr um 8 % auf 100 700.Bei den Studienanfängerinnen und -anfängern betrug der Zuwachs 1,0 % auf 130700. In den Programmen zum Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung gab es 40 300und damit 2,5 % mehr ausländische Anfängerinnen und Anfänger als im Jahr 2022.Methodische Hinweise:Die Zahl der Studienanfängerinnen und -anfänger in der IntegriertenAusbildungsberichterstattung beinhaltet auch die Studierenden im erstenStudienjahr an Berufsakademien (Vorjahresdaten). Sie ist daher etwas höher alsdie Zahl der Studienanfängerinnen und -anfänger des Studienjahres 2023 an dendeutschen Hochschulen.Weitere Informationen:Detaillierte Informationen bietet die Publikation "Schnellmeldung IntegrierteAusbildungsberichterstattung - Vorläufige Ergebnisse - Berichtsjahr 2023".Einen Gesamtüberblick über die Bildungssituation in Deutschland von der Schuleüber die Berufsbildung bis zur Hochschule bietet die Themenseite"Bildungsindikatoren" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationenund Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unterwww.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:SchulstatistikTelefon: + 49 611 75 3737www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/5740212OTS: Statistisches Bundesamt