FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Douglas ist nach einem schwachen Börsendebüt verstärkt unter Druck geraten. Die Papiere der Parfümeriekette starteten am Donnerstag auf Xetra mit 25,50 Euro schon unter dem Ausgabepreis in den Handel und rutschten anschließend bis auf 23,42 Euro ab. Damit landeten sie fast zehn Prozent unter dem Ausgabepreis von 26 Euro. Dieser hatte bereits am unteren Ende der bis 30 Euro reichenden Emissionsspanne gelegen.

Knapp 32 Prozent des Unternehmens wurden an die Börse gebracht. Die Alteigentümer, der Finanzinvestor CVC und die Familie Kreke, bleiben auch nach dem Börsengang Hauptaktionäre. CVC hält dabei indirekt mehr als die Hälfte des Aktienkapitals.