Eurozone Unternehmensstimmung steigt auf Neun-Monats-Hoch Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone bessert sich zusehends. Im März stieg der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex um 0,7 Punkte auf 49,9 Zähler, wie S&P am Donnerstag in London mitteilte. Es ist der höchste Stand seit einem …