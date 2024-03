Apex Trader Funding Promo: Der beste Discount Code 2024

Bei Apex Trader Funding, einer beliebten Prop Trading Firma aus den USA, gibt es regelmäßige Promos und Rabattaktionen.

Aktuell gibt es bis zu 80 Prozent Rabatt mit dem Code „FVBHUBJX“.

Mit dem Discount in dieser Höhe lohnt es sich, die nächste Challenge direkt zu starten.

Doch was macht Apex Trader Funding so besonders und wie genau funktioniert der Rabatt?

Abbildung 1: Trading kann heute hohe Renditen erwirtschaften, bringt aber Risiken mit sich. Beim Prop Trading können Nutzer nach einer Prüfungsphase mit dem Geld eines Anbieters handeln und erhalten dafür eine Gewinnbeteiligung. Bildquelle: @ Jason Briscoe / Unsplash.com

https://unsplash.com/de/fotos/person-die-macbook-pro-auf-dem-tisch-ver ...

Was bringt der Rabattcode?

Der Rabattcode „FVBHUBJX“ bietet Tradern einen vergünstigten Einstieg in den Prop-Trading Account bei Apex Trader Funding. Durch den Anbieter wird mit dem Promotion Code direkt eine 80 Prozent Rabatt auf die Evaluation Accounts (kurz einfach Eval) eingeräumt. Diese sind der erste Schritt, um mit Apex Trader Funding zu starten. Der Code wird einfach bei der Einrichtung des Accounts angegeben und kann direkt benutzt werden. Wichtig: Damit Trader von der Aktion profitieren, muss sich noch innerhalb des Aktionszeitraums angemeldet werden. Mithilfe des Promo Codes ebnet Apex Trader Funding den direkten Weg ins Prop-Trading für interessierte Anleger.

Was bietet Apex Trader Funding genau an?

Apex Trader Funding ist eine sogenannte Prop Trading Firma. Dahinter verbergen sich nicht etwa besondere Broker, sondern Unternehmen, welche Anlegern Gelder zur Verfügung stellen, mit denen gehandelt wird (sogenannter Eigenhandel). Bei Apex Trader Funding ist das Ganze so gestrickt, dass sich Anleger anmelden und zuerst eine Evaluierung durchlaufen. Diese sieht so aus, dass innerhalb von sieben Tagen das Trading bzw. die Skills evaluiert werden.

Nach Abschluss dieser Phase wird Tradern ein sogenanntes Funded Konto zur Verfügung gestellt. Hierbei handelt es sich um ein kapitalisiertes Handelskonto. In der Praxis bietet Apex Trader Funding verschiedene Kontomodelle zwischen 25.000 Dollar bis 300.000 Dollar Kapitalisierung. Gehandelt wird mit den Konten von Apex Trader Funding nicht auf Aktien und Anleihen oder Währungen direkt – sondern auf Mikro-Futures.

Was ist das Besondere an Apex Trader Funding? Das Modell des Prop-Tradings wurde von Apex Trader nicht erfunden, der Anbieter hat damit auch kein Alleinstellungsmerkmal. Prop-Trader sind so gestrickt, dass für jedes kapitalisierte Konto ein Gewinnziel vorgeschrieben ist. Dieses muss langfristig erreicht werden. Außerdem dürfen Trader nicht die maximal erlaubte Drawdown erreichen. Aus Anlegersicht wichtig zu wissen ist folgende Tatsache: Trader erhalten die ersten 25.000 Dollar Gewinne ausgezahlt. Anschließend gibt es einen Split 9:1. Apex Trader Funding zahlt 90 Prozent der Gewinne aus und behält 10 Prozent für sich. Die 100% Auszahlung der ersten 25.000 Dollar stellt jedoch durchaus ein Argument für Apex Trader Funding dar.

Was ist im Zusammenhang mit Apex Trader Funding zu beachten?

Als Funding-Partner schreibt Apex Regeln vor, welche für die Trades gelten. Anleger dürfen beispielsweise keine Übernacht-Positionen halten. Zu den wichtigen Aspekten im Risikomanagement gehört das Trailing Drawdown-Limit. Damit wird der Drawdown über Gewinne nachgezogen, sinkt aber bei einem Verlust nicht wieder ab, sondern schränkt das Risikopotenzial auf den Funded Account ein. Damit will der Anbieter erreichen, dass sich Trader intensiv mit ihrem Risikomanagement beschäftigen. Bei Apex Trader Funding dürfen Händler übrigens mehr als ein Konto einrichten. Es lassen sich verschiedene Accounts verknüpfen und so der Hebel noch einmal deutlich erhöhen. In diesem Test wird Apex Trader Funding mit allen Erfahrungen genauer unter die Lupe genommen.

Achtung: Ein aus deutscher Sicht sehr wichtiger Punkt betrifft das Handeln mit Fremdkapital. Eine Verwaltung von fremden Geldern ist in Deutschland auf der Seite der Trader möglicherweise lizenzpflichtig.

Fazit: Günstiger Einstieg in das Prop-Trading

Viele Anleger wissen mit dem Begriff Prop-Trading wahrscheinlich nichts anzufangen. Dahinter verbirgt sich eine besondere Konstellation. Statt eigenes Anlagekapital in Wertpapiere zu investieren, übernimmt diesen Schritt ein Funding Partner. Gegen Zahlung einer monatlichen Gebühr, die bei Apex Trader Funding zwischen 167 US-Dollar und 677 US-Dollar im Monat liegt, erhalten Trader Zugriff auf ein kapitalisiertes Handelskonto. Die Gewinne aus den Trades werden zwischen Apex Trader Funding und dem Anleger geteilt. Über den Sale mit dem Promo Code „FVBHUBJX“ erhalten Anleger jetzt noch günstiger einen Zugang an den Markt und starten direkt in die Evaluationsphase mit ihrem Account.