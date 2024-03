Bad Homburg (ots) - Die Deutsche Leasing Gruppe hat das Geschäftsjahr 2022/23

(Stichtag 30.09.2023) trotz eines herausfordernden Umfelds mit einem

Neugeschäftsvolumen von 10,1 Mrd. Euro (Vorjahr: 10,4 Milliarden Euro)

abgeschlossen. Zur positiven Entwicklung hat erneut auch das Neugeschäft der

Tochtergesellschaft DAL Deutsche Anlagen-Leasing mit 2,7 Milliarden Euro

(Vorjahr: 2,4 Milliarden Euro) beigetragen. Insbesondere profitierte die Gruppe

von der gestiegenen Nachfrage nach Finanzierungslösungen für moderne,

CO2-reduzierte Assets und den Auf- und Ausbau erneuerbarer Energien.



Insgesamt konnte die Gruppe ihre Unternehmenssubstanz weiter festigen: Der

Substanzwert erhöhte sich um 4 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro (Vorjahr: 2,3

Milliarden Euro). Das Wirtschaftliche Ergebnis lag mit 180 Millionen Euro leicht

über der bisherigen Höchstmarke des Vorjahres von 177 Millionen Euro.





Die Konzernbilanzsumme stieg um 4 Prozent auf 24,2 Milliarden Euro (Vorjahr:23,3 Milliarden Euro). Das erweiterte Konzern-Eigenkapital (inklusive Vorsorgennach §340g HGB) erhöhte sich auf 1,5 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,4 MilliardenEuro)."Trotz außergewöhnlicher Rahmenbedingungen, einschließlich eines Cyber-Angriffsim Sommer letzten Jahres, haben wir das Geschäftsjahr erfolgreich abgeschlossen.Erneut hat sich dabei unsere diversifizierte Marktaufstellung als starkesFundament erwiesen", sagte Kai Ostermann, Vorstandsvorsitzender der DeutschenLeasing, anlässlich der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das Jahr2022/23. "Zudem haben wir die sich bietenden Chancen bei derTransformationsfinanzierung - insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien- genutzt", so der Vorstandsvorsitzende weiter.Das gute Ergebnis basiert auf verbesserten Deckungsbeiträgen, einem nochmalsgesteigerten Verwertungsergebnis sowie einem guten Bewertungsergebnis im In- undAusland.Die Ausschüttung an die Sparkassen als Gesellschafter liegt mit 40 MillionenEuro auf dem Niveau des Vorjahres (40 Millionen Euro).Solide Ergebnisse der Beteiligungen im Jahr 2023Die Deutsche Factoring Bank (DFB) erzielte im Kalenderjahr 2023 (Stichtag31.12.2023) einen Factoringumsatz von 21,8 Milliarden Euro, ein leichterRückgang um rund 5 Prozent im Vorjahresvergleich. Als stabiles Fundament erwiessich erneut die kontinuierliche und effiziente Marktbearbeitung gemeinsam mitder Deutschen Leasing und den Sparkassen. Die Sparkassen trugen über 96 Prozentzum vermittelten Geschäft bei den Neukunden bei.Der S-Kreditpartner (SKP) , ein Joint Venture der Deutschen Leasing mit derLandesbank Berlin/Berliner Sparkasse konnte weiter wachsen und dieEndkundenbestände mit 5,6 Prozent deutlich über Marktwachstum steigern. DasBestandsvolumen aus Retail- und Firmengeschäft konnte im Jahr 2023 (Stichtag31.12.2023) mit 11,3 Milliarden Euro um 8 Prozent gegenüber dem Vorjahrgesteigert werden.Umzug in neue IT-Infrastruktur bedeutet Meilenstein derDigitalisierungsstrategieDie Deutsche Leasing investierte auch im vergangenen Geschäftsjahr in dieIT-Prozess- und Produktoptimierung sowie zukunftsfähige digitale Lösungen undzog in eine neue IT-Infrastruktur um. Die vent.io, das Digitalunternehmeninnerhalb der Deutsche Leasing Gruppe, hat ihre Aktivitäten im Bereich digitalerKunden- und Partnerschnittstellen und Data-Science-Ansätze unter Einbezug von KIweiter ausgebaut sowie Kooperationen und Investitionen in B2B-Startupsintensiviert.Fokus auch im Geschäftsjahr 2023/24 auf TransformationsfinanzierungIn den ersten fünf Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2023/24 erzielte dieDeutsche Leasing Gruppe ein Neugeschäft und Ergebnis über dem Vorjahr."Transformation bleibt ein zukunftsbestimmendes Thema", betont Ostermann. DerInvestitionsbedarf und die aktuelle Dynamik im Auf- und Ausbau der erneuerbarenEnergieerzeugung biete der Deutsche Leasing Gruppe weiterhin guteGeschäftspotenziale."Wir bieten die Finanzierungslösungen für grüne Energieerzeugung,Energieeffizienz und E-Mobilität. Und wir bündeln unsere Kompetenzen mit denender Sparkassen; gemeinsam mit diesen starken Partnern wollen wir auch zukünftigdie Transformationsvorhaben des Mittelstands eng begleiten", resümiert derVorstandsvorsitzende Ostermann.Transformationsfinanzierung und Nachhaltigkeit im Mittelstand sind daher auch imlaufenden Geschäftsjahr Schwerpunkte für die Deutsche Leasing. In den erstenfünf Monaten des laufenden Geschäftsjahres erzielte die DAL mit Projekten imBereich "Infrastruktur und Versorgung" erneut ein deutliches Wachstum.Pressekontakt:Katrin KrausePressesprecherinTelefon +49 6172 88-1170mailto:katrin.krause@deutsche-leasing.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/33459/5740248OTS: Deutsche Leasing AG