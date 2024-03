Der Finanzinvestor CVC nutzt die aktuelle Börsen-Euphorie und Douglas zurück aufs Parkett. Die Emission fand am unteren Ende der Preisrange statt, was ein vorsichtiges Investoreninteresse widerspiegelt. Knapp 32 Prozent des Unternehmens wurden für den Börsengang freigegeben, wobei die Alteigentümer CVC und die Familie Kreke weiterhin die Mehrheit halten.

Auftakt mit Kursverlusten

Doch das Willkommen fiel an der Börse nicht so euphorisch aus wie erhofft. Die Aktie startete im Xetra-Handel unterhalb des Ausgabekurses von 26 Euro bei 25,50 Euro. Innerhalb der ersten Handelsstunde ging es um fast 10 Prozent ins Minus auf zeitweise 23,32 Euro.

In dem schleppenden Debüt sieht Molnar dennoch eine Chance, den Wert als Value-Titel ins Depot beizumischen. "Bei so wenig Börsengängen wie aktuell reicht schon allein die Aufmerksamkeit, um Investoreninteresse zu wecken. Dennoch kommt Douglas am unteren Ende der Preisspanne für 26 Euro, was aber andererseits mehr Spielraum für Anleger nach oben lässt. Als konservative Beimischung, quasi als Value-Titel in Zeiten, wo Techs und alles was KI beinhaltet laufen, ist eine Beimischung der Aktie zum Portfolio sicher nicht die schlechteste Idee."

Der Schritt zurück an die Börse fällt in eine Zeit, in der das Unternehmen, das nun 1.850 Filialen in 22 Ländern betreibt und rund 18.000 Mitarbeiter beschäftigt, großes Wachstum und Modernisierung anstrebt. Bis zum Geschäftsjahr 2025/2026 plant Douglas, über 200 neue Standorte zu eröffnen, insbesondere in Mittelosteuropa, und 400 bestehende Filialen zu modernisieren.

Auch Galderma geht an die Börse

Am Freitag steht ein weiterer IPO in der Beauty-Branche an, wenn die Aktien des Schweizer Dermatologie-Spezialisten Galderma erstmals gehandelt werden. Hinter dem Unternehmen stecken bekannte Marken wie Loceryl, Cetaphil oder Oracea.

Galderma setzte sein IPO am oberen Ende des angebotenen Preisbereichs an, ein Zeichen für wiederkehrendes Vertrauen in den europäischen IPO-Markt nach einer 18-monatigen Durststrecke.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE-Redaktion

Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -12,36 % und einem Kurs von 23,75EUR auf Lang & Schwarz (21. März 2024, 11:02 Uhr) gehandelt.