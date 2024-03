Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wels (ots) - Vermeintlich durchdachte Strukturen, aufwendig erarbeitete Prozesse- und trotzdem fehlt es ständig an der nötigen Zeit für die wichtigstenAngelegenheiten? Während etliche Unternehmer Tag für Tag genau damit zu kämpfenhaben, unterstützt Patrick Hofer sie dabei, sich von unnötigen Ablenkungen zubefreien und ihren Fokus auf ihre eigentlichen Herausforderungen zu legen. Wieaber gelingt das in der Praxis?In ihrem anfänglichen Tatendrang bemühen sich die meisten Online-Unternehmergerade zu Beginn ihrer Selbstständigkeit um maximale Produktivität. So sollenschon von Anfang an durch vermeintlich lückenlose Prozesse die Grundlagen fürzuverlässige Kundengewinnung und erstklassige Resultate bei möglichst geringemAufwand gelegt werden - durchgehender Erfolg vorprogrammiert. Spätestens mit derersten Auftragsflut wird jedoch klar: Die meisten von ihnen sind nicht ganz sogut organisiert, wie sie zunächst dachten. Nicht nur kosten sie unstrukturierteAbläufe und fehlende Systeme Zeit und Nerven, durch unklare Priorisierungenverschwenden sie außerdem wertvolle Ressourcen. "Wenn diese Hindernisse nichtaus dem Weg geräumt werden, riskieren Online-Unternehmer nicht nur den Verlustihrer Wettbewerbsfähigkeit, sondern setzen auch ihre gesundheitliche undpsychische Belastbarkeit aufs Spiel", warnt Patrick Hofer, Geschäftsführer derVinnit-X GmbH."Umso wichtiger ist es, die eigenen Zeitmanagement-Praktiken regelmäßig zuüberdenken und anzupassen", fügt er hinzu. "Indem Online-Unternehmer lernen,ihre größten Zeitfresser lückenlos zu identifizieren und sie dauerhaft zubeseitigen, können sie nicht nur ihre Produktivität steigern, sondern auch ihrenGeschäftserfolg langfristig sichern." So verfügt Patrick Hofer selbst überjahrelange Business-Erfahrung und unterstützt seine Kunden insbesondere inBereichen wie Online-Marketing und digitale Vertriebsprozesse. Durch seinbewährtes Schulungssystem hat das Team der Vinnit-X GmbH zudem bereits mehr als2.000 Online-Unternehmern geholfen, ihre internen Abläufe zu optimieren undeffektiver zu gestalten. Auf welche vermeidbaren Zeitfresser sie dabei immerwieder stoßen, verrät Patrick Hofer hier.Zeitfresser Nr. 1: Social MediaOb im Sinne ständiger Verfügbarkeit, zum unterbewussten Vergleich mit anderenMenschen oder wegen des unbändigen Dopamin-Verlangens durch Likes undKommentare: Nahezu jeder von uns dürfte sich hin und wieder dabei ertappen,stundenlang durch die Newsfeeds sozialer Medien zu scrollen oder sich ständig