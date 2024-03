Köln (ots) - Nur wenige Tage nach dem offiziellen Start des mobivention App

Marketplace stößt die innovative Plattform bereits auf reges Interesse am Markt.

Mit Inkrafttreten des DMA für den Apple iOS App Store am 07.03.2024 hat

mobivention seinen alternativen App Marketplace als erstes Unternehmen weltweit

gelauncht. Entsprechend groß ist das Interesse an dieser innovativen Lösung aus

dem Markt.



Das Serviceangebot richtet sich an drei Zielsegmente:







(Mitarbeitende, Kunden o.a.) verteilen möchten

- Kunden, die einen eigenen alternativen App marketplace auf der Basis der von

mobivention entwickelten Technologie anbieten möchten

- Geschäftskunden, die die von mobivention entwickelten Technologie lizenzieren

und diese Technologie für ein eigenes Serviceangebot nutzen möchten



Unternehmen mit eigenen Apps zur Verteilung an Mitarbeitende



Die innovative Lösung ist eine direkte Folge der Möglichkeiten, die sich aus den

Anforderungen des Digital Markets Act (DMA) der Europäischen Union für

Gatekeeper - in diesem Fall Apple mit seinem iOS App Store, ergeben. Sie stellt

einen entscheidenden Faktor für iOS App Entwickler und Geschäftskunden dar,

indem sie eine innovative, sichere und effiziente Möglichkeit bietet, ihre iOS

Apps zu verteilen. Und dies ohne das von Unternehmen oft als zu starr empfundene

Regelwerk von Apple bzgl. Contentprüfung und zu realisierender Geschäftsmodelle.



Der Start des mobivention App Marketplace markiert nicht nur den Beginn einer

neuen Zeit der App Verteilung, sondern hat auch bereits zu einer ganzen Reihe

von konkreten und vielversprechenden Kundengesprächen geführt. "Seit dem Start

unserer Plattform haben wir bereits intensive Gespräche mit einer Reihe von

Unternehmen geführt, die unsere Vision teilen und die Vorteile des neuen

Marktplatzes für den Vertrieb ihrer iOS Apps nutzen möchten", erklärt Dr. Hubert

Weid, Geschäftsführer der mobivention GmbH.



Das große Interesse von Unternehmenskunden bestätigt die Nachfrage nach

alternativen Lösungen für die Distribution von Apps und unterstreicht das

Potential des mobivention App Marketplace als treibende Kraft für Innovation und

Wachstum in der digitalen Welt.



Mit dem Fokus auf Flexibilität, Sicherheit und Effizienz bietet der mobivention

App Marketplace Unternehmen eine Plattform, die über traditionelle Methoden der

App Verteilung hinausgeht. Unternehmen profitieren von vereinfachten

Veröffentlichungsregeln, alternativen Abrechnungsmodellen und der Möglichkeit,

verschiedene Zahlungslösungen zu integrieren - alles unterstützt durch den

