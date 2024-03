CSS zeigt eGECKO auf der ReWeCo 2024 / Innovative Lösungen für ein digitales Finanzwesen und Corporate Performance Management (FOTO) Die CSS AG (https://www.css.de/) , Anbieter von Business Lösungen für den Mittelstand, nimmt dieses Jahr mit einem Stand an der ReWeCo, der Kongressmesse für Rechnungswesen und Controlling, im Dorint City-Hotel in Bremen, teil. Am 25. und 26. April …