STARMUS STELLT SEIN PROGRAMM FÜR "STARMUS VII, THE FUTURE OF OUR HOME PLANET" IN BRATISLAVA VOR STARMUS, die Idee des Astrophysikers Garik Israelian, PhD, und des Queen-Gitarristen Brian May, PhD in Astrophysik, hat heute ein beispielloses Vortragsprogramm für "STARMUS VII, The Future of Our Home Planet" gestartet, das in Partnerschaft mit dem …