Griffen (ots) - Der Kärntner Holzbauprofi GRIFFNER baut in seinem Werk ab sofort

ein Fertighaus als Meisterwerk funktionalen Wohndesigns. Entworfen wurde es vom

weltberühmten Studio F. A. Porsche.



Es ist das Zusammenspiel zweier Premium-Marken, die für visionäres Denken und

Perfektion stehen: Das weltbekannte Studio F. A. Porsche designte erstmals in

seiner Geschichte ein Wohnhaus und fand im Kärntner Holzbauspezialisten GRIFFNER

einen Partner, der diese Vision in höchster Präzision und Qualität realisierte.

Das erste GRIFFNER ­Floating House Design by Studio F. A. Porsche wurde nun am

Firmenstandort des Unternehmens in Griffen enthüllt. In unterschiedlichen

Aus­führungen fertigt GRIFFNER das ­Floating House in seinem Werk ab sofort auf

Bestellung. Verkauft werden soll es in exklusiver Auflage weltweit.

Schlüssel­fertig wird das neue Floating House je nach Größe (ab 180

Quadratmetern), Ausstattung und Bauort ab 6500 Euro pro Quadrat­meter kosten.

Innerhalb von nur zwei Wochen steht der Rohbau, bezugsfertig ist das Floating

House in einem Zeitraum von fünf bis sieben Monaten.







Meisterwerk funktionalen Wohndesigns. Wie alle Häuser von GRIFFNER steht auch

das Floating House für nachhaltiges Bauen mit

beste Baubiologie. Konsequent folgt es höchsten Ansprüchen an Handwerk und

Architektur. Markante Stilelemente des zweige­schossi­gen­ GRIFFNER Floating

House Design by Studio F. A. Porsche sind die durchgängigen Fassadenbänder sowie

die schwarzen Glasfliesen, die das gesamte Erdgeschoss umhüllen und dem Haus

seine unverkennbar schwebende Hülle verleihen. Beeindruckend ist die Raumhöhe

von bis zu 5,85 Metern im Innenbereich. Darüber hinaus überzeugt das Floating

House mit einer Vielzahl an technischen Innovationen. Dazu zählen raumhohe

Fenster vom Boden bis zur Decke, die bereits im Werk in die Wände eingebaut

werden, die ­monumentale ­Eingangstüre (1,70 Meter Breite und 2,64 Meter Höhe)

mit ­asymmetrischen Drehpunkt sowie einzigartige handwerkliche

Präzisionsarbeiten wie unsichtbare Stehfalze oder Fallrohre für die

Dachentwässerung, die elegant hinter der Glasfassade versteckt sind. Verbunden

­werden die beiden Stockwerke im Innenbereich von einer freischwebenden Treppe

mit durch­gängigem ­Glasabschluss.



Gearbeitet wird ausschließlich mit authentischen und nachhaltigen Materialien

höchster Qualität wie Holz und Glas. Im Floating House finden sich weitere vom

Studio F. A. Porsche gestaltete Design-Highlights von Marken wie Duravit

(Badeserie Qatego), LIGHT-POINT (INLAY sowie BLADE Kollektion Leuchten), HAFI

