Chinesischer Baukonzern Radiance versäumt Zahlung Ein weiterer chinesischer Baukonzern hat fällige Zahlungen an seine Gläubiger versäumt. Wie die in Peking ansässige Radiance Group am Mittwochabend an der Hongkonger Börse mitteilte, ist sie mit der Rückzahlung einer Anleihe über 300 Millionen …