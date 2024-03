Seite 2 ► Seite 1 von 3

Düsseldorf (ots) - Die Xiaomi Corporation ("Xiaomi", Börsenkürzel: 1810) hatseine geprüften konsolidierten Konzernzahlen für das am 31. Dezember 2023endende Jahr bekannt gegeben. Das Unternehmen für Unterhaltungselektronik undintelligente Fertigung mit Smartphones und intelligenten, durch eineIoT-Plattform miteinander verbundenen Hardwaregeräten, hat im Jahr 2023 einenGesamtumsatz von 271 Milliarden RMB erwirtschaftet. Der bereinigte Nettogewinnstieg um 126,3 Prozent auf 19,3 Milliarden RMB. Diese Steigerung des bereinigtenNettogewinns übertraf die Markterwartungen bei weitem und markiert daszweithöchste Profitabilitätsniveau seit der Börsennotierung des Unternehmens.Die Aufwendungen für das Geschäft mit intelligenten Elektrofahrzeugen undanderen neuen Projekten stiegen auf 6,7 Milliarden RMB (ohne aktienbasierteVergütungsaufwendungen im Zusammenhang mit intelligenten Elektrofahrzeugen undanderen neuen Projekten in Höhe von 0,8 Milliarden RMB im Jahr 2023). Im viertenQuartal 2023 wuchs der Gesamtumsatz von Xiaomi in zwei aufeinanderfolgendenQuartalen und erreichte 73,2 Milliarden RMB. Dies entspricht einem Anstieg von10,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der bereinigte Nettogewinn stieg um 236,1Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 4,9 Milliarden RMB.Während des gesamten Jahres 2023 hat Xiaomi seine zentrale Geschäftsstrategie"Dual Emphasis on Scale and Profitability" unermüdlich umgesetzt. 2023 wurdezudem die erweiterte Unternehmensstrategie für das intelligente Ökosystem "Human× Car × Home" eingeführt. Die Geschäftsentwicklung von Xiaomi verzeichnete inder ersten Jahreshälfte 2023 ein beschleunigtes Gewinnwachstum, gefolgt voneinem vierteljährlichen Umsatzanstieg in der zweiten Jahreshälfte. BeideIndikatoren bezeugen die außergewöhnliche Wachstumsstärke und die Effizienz derGeschäftstätigkeit von Xiaomi. Auch das Xiaomi Ökosystem verzeichnete 2023 eineweitere Entwicklung: Xiaomi stellte im vergangenen Jahr sein neuesBetriebssystem "Xiaomi HyperOS" vor und veranstaltete das Xiaomi EV TechnologyEvent. Das Launch-Event zur neuen Xiaomi SU7 Serie, die das Ökosystem-Portfoliovon Xiaomi um Elektrofahrzeuge bereichert, ist für den 28. März 2024 in Chinageplant.Smartphone-Geschäft: wachsender Premium-Trend sorgt für robuste Nachfrage nachFlaggschiff-ModellenDie weltweiten Smartphone-Lieferungen von Xiaomi beliefen sich im Jahr 2023 aufrund 145,6 Millionen Geräte. Damit verzeichnet dieses Segment einen Jahresumsatzvon 157,5 Milliarden RMB, die Bruttogewinnmarge belief sich auf 14,6 Prozent.Laut Canalys hat sich Xiaomi in drei aufeinanderfolgenden Jahren als Nummer 3bei den weltweiten Smartphone-Lieferungen platziert. Im vierten Quartal 2023