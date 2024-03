NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rheinmetall von 455 auf 600 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Rüstungskonzern, nachdem dieser jüngst sein Zahlenwerk vorgelegt hatte. Rheinmetall scheine angesichts seines Produktportfolios und seiner starken Kundenbeziehungen in Mittel- und Osteuropa derzeit der am besten positionierte Rüstungskonzern in der Welt zu sein. Perry verwies zudem auf die Annahme des Vorstandschefs, dass sich der Umsatz innerhalb von sieben Jahren verdoppeln könne./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2024 / 01:34 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2024 / 02:30 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,64 % und einem Kurs von 484,5EUR auf Tradegate (21. März 2024, 12:03 Uhr) gehandelt.



