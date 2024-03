Performance One AG erfüllt Prognose 2023: Umsatzplus und Wachstumsschub in E-Mental-Health Die E-Health Evolutions GmbH startet mit Schwung in eine neue Finanzierungsrunde über FunderNation. Mit einem Umsatzplus von 5% im Jahr 2023 und einer positiven EBITDA-Prognose für 2024, zeigt das Unternehmen Stabilität und Wachstum.