Für 39% der Studierenden wäre es ein absolutes No-Go, in einem Job zu landen,der keinen Sinn macht. Kein Wunder, dass Jobs in der Forschung(https://www.jobware.de/jobs/forschung) , im Sozialen(https://www.jobware.de/jobs/gesundheit-und-sozialwesen) und imGesundheitssektor (https://www.jobware.de/jobs/gesundheit) beliebt sind und einhohes Ansehen genießen.Fehlendes Vertrauen (12%) und mangelnde Optionen, das im Studium erworbeneWissen anzuwenden (6%), werden ebenfalls als kritische Punkte gesehen. Was alsotun, um nicht gleich zum Berufsstart eine schlechte Erfahrung zu machen?Viele Unternehmen bieten Möglichkeiten, sich auf Jobmessen(http://www.it-jobtag.de) einen ersten Eindruck von den Aufgaben und derArbeitskultur zu verschaffen. Einige integrieren auch Karrierevideos in ihreStellenanzeigen oder präsentieren sich offen auf ihrer eigenen Karrierewebsite.Wir empfehlen außerdem, Praktika zu absolvieren, um nicht nur den Job, sondernauch potenzielle zukünftige Kollegen kennenzulernen.Über UniNow:UniNow (https://www.uninow.de/) , Marktführer unter den deutschenHochschul-Apps, geht dank des direkten Zugangs zum akademischen Nachwuchs diesenund anderen Fragen in den Themenfeldern Studium & Karriere gemeinsam mit derJobbörse Jobware.de (https://www.jobware.de/) , der UniNow alsTochtergesellschaft verbunden ist, nach. Die App UniNow stellt wichtigestudienrelevante Informationen wie Stundenpläne, Notenspiegel und E-Mailsgebündelt auf einer TÜV-zertifizierten und datenschutzkonformen Plattformkostenfrei bereit. Über 500.000 Studierende nutzen diese bereits, Tendenzsteigend.Mittels UniNow-Feed wurden im Rahmen einer Umfrage (11/2023) Studierendebundesweit bezüglich ihrer Einstellung befragt. Hierbei kamen 7.767 Antwortenfür die obige Fragestellung zustande. Aufgrund ihrer einzigartigen Reichweiteunter Studierenden aller Fachrichtungen kann die Campus-App UniNow (http://www.uninow.de ) ein umfassendes Stimmungsbild zeichnen.Pressekontakt:Jobware GmbHChristian FleschE-Mail: mailto:presse@jobware.deTel: 05251 5401-130http://www.jobware.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/38682/5740390OTS: Jobware GmbH