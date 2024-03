Köngen (ots) - Die oft kleinteiligen und eher reaktiven Maßnahmen zur Abwehr der

aktuellen Polykrise binden in vielen Unternehmen so viele Kapazitäten, dass

langfristige Projekte häufig auf der Strecke bleiben. Laut der aktuellen Studie

"Performance-Treiber 2024" müssen bereits drei von vier Unternehmen bei der

Umsetzung strategischer Entscheidungen Abstriche machen. Um ihr Business wieder

in Richtung Hochleistung zu treiben, sollten Unternehmen diese passive Haltung

verlassen und stattdessen konsequent und mutig ihre Performance verbessern. Für

die Studie hat die Unternehmensberatung Staufen mehr als 200

Industrieunternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz befragt.



"Viele große und kleine Herausforderungen, die besser gestern als heute gelöst

werden müssten, binden derzeit in vielen Unternehmen wertvolle Kapazitäten",

sagt Wilhelm Goschy, CEO der Staufen AG. So räumen 76 Prozent der befragten

Unternehmen ein, dass die Lösung akuter Probleme derzeit am meisten Kraft und

Zeit kostet. Und angesichts des stressigen Tagesgeschäfts schafft es nur jedes

vierte Unternehmen, strategische Entscheidungen konsequent umzusetzen.







Wirtschaft in der DACH-Region derzeit bewegt. 83 Prozent der Unternehmen geben

an, selten in ihrer Geschichte vor so vielfältigen Herausforderungen gestanden

zu haben. Die Bandbreite der belastenden Faktoren reicht von

Klimaschutzmaßnahmen über geopolitische Unsicherheiten bis hin zu internen

Problemen. Am stärksten fühlt sich die Industrie durch den Fachkräftemangel (62

Prozent der Unternehmen) und die konjunkturelle Lage (59 Prozent)

herausgefordert.



Operational Excellence statt German Angst



"Auch wenn zugegeben viele Herausforderungen - etwa in Fragen der Bürokratie,

der Lieferketten oder der Energieversorgung - nicht immer im direkten

Einflussbereich der Unternehmen liegen, hilft lamentieren hier nicht weiter", so

Staufen-CEO Goschy. "Wer sein Business wieder zur Höchstleistung treiben möchte,

muss seine Komfortzone verlassen und beherzt anpacken. Operational Excellence

statt German Angst. Nur so lassen sich die notwendigen Ressourcen freischaufeln,

um in neue Technologien und die Qualifikation der Mitarbeitenden investieren zu

können."



Die Unternehmen stehen damit vor der Herausforderung, ihre Zahlen in den Griff

zu bekommen, ohne dabei an Know-how und Schlagkraft einzubüßen. Der klassische

Abbau von Stellen dürfte also bestenfalls kurzfristig Entlastung bringen. "Am

