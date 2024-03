Aktivisten bringen Atomenergie-Gipfel in Brüssel durcheinander Mit einer Protestaktion haben Umweltaktivisten vorübergehend den Ablauf des ersten internationalen Atomenergie-Gipfels in Brüssel gestört. Weil sich Greenpeace-Aktivisten vom Dach abseilten, mussten am Donnerstag Statements der eintreffenden Staats- …