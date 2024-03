Bonn (ots) -



- Analyse der Bonner Wirtschafts-Akademie (BWA): Autoindustrie in der Krise,

Chemie verlässt Deutschland, KI verändert viele Jobs oder macht sie obsolet

- BWA-Geschäftsführer Harald Müller: "Unternehmen müssen ihre

Personalabteilungen für Rescaling aufstellen."



Massenentlassungen sind in immer mehr Industrieunternehmen an der Tagesordnung,

während die Wirtschaft gleichzeitig vom anhaltenden Fachkräftemangel geplagt

wird. Diese auf den ersten Blick paradoxe Situation wird sich künftig weiter

verschärfen, prognostiziert Harald Müller, Geschäftsführer der Bonner

Wirtschafts-Akademie (BWA). Als Gründe dafür nennt er die Deindustrialisierung

Deutschlands sowie den steigenden internationalen Innovations-, Wettbewerbs- und

Kostendruck. Die Unternehmen müssten darauf mit Rescaling - also der

strategischen Neuausrichtung ihres Personals auf allen Ebenen - reagieren. Doch

die meisten Personalabteilungen seien dafür nicht gut aufgestellt, weiß der

Akademie-Chef aus vielen Gesprächen und Projekten.









Harald Müller gibt ein Beispiel für den Bedarf an Rescaling: "Das Umschwenken

der Automobilindustrie vom Verbrenner auf E-Mobilität macht viele hochbezahlte

Spezialisten auch bei den Zulieferern überflüssig. Diese Fachleute werden nicht

etwa umgeschult, sondern zuhauf auf den Arbeitsmarkt entlassen. Doch sie kommen

durchweg von einem hohen Gehaltsniveau und finden schwerlich neue Arbeitgeber,

die ähnlich gut bezahlen. Das wird zu einem Kaufkraftverlust in Deutschland auf

breiter Front führen."



Neben der Automobilbranche stehe die Chemische Industrie angesichts der

anhaltenden Unsicherheit, ob langfristig genügend bezahlbare Energie für die

Produktion in Deutschland zur Verfügung stehe, vor dem Aus hierzulande. "Wir

sehen seit einiger Zeit nur noch Ersatzinvestitionen in Deutschland.

Neuinvestitionen finden überwiegend im Ausland statt", stellt Harald Müller

fest. Daher stünden auch in der Chemie viele hochbezahlte Fachkräfte vor einem

Karriereknick, weil die "Auffangquote" für diese Spezialberufe in anderen

Branchen niedrig sei. "Die Abwanderung der Chemie wird nicht mehr aufzuhalten

sein, weil diese Branche eine Planungssicherheit von mindestens zehn Jahren

benötigt, die sie in Deutschland nicht findet", blickt Harald Müller sorgenvoll

in die Zukunft.



Innovations-, Wettbewerbs- und Kostendruck



Hinzu kommt der wachsende Wettbewerbs- und Kostendruck aus Osteuropa, China und

den ASEAN-Staaten sowie das hohe Innovationstempo der US-Wirtschaft. Viele

deutsche Konzerne und Großunternehmen reagieren darauf mit einer radikalen

Verschlankung beim Personalbestand, vor allem im mittleren Management, Seite 2 ► Seite 1 von 3

