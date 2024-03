Genf (ots) - Das Diplomatic Council, eine Denkfabrik mit Beraterstatus bei den

Vereinten Nationen, stellt auf der Jahrestagung der UN Commission on Science and

Technology for Development (CSTD) das sogenannte "Obrist-Konzept" vor. Es

handelt sich dabei um ein technologisches Verfahren, mit dem sich im

Sonnengürtel der Erde grünes Methanol als universeller Weltenergieträger zu

wirtschaftlichen Konditionen herstellen lässt. Die CSTD tagt vom 15. bis 19.

April in Genf.



Die UNO-Denkfabrik hat ein von dem Wissenschaftsjournalisten Jean Pütz

verfasstes Buch herausgebracht, in dem das Obrist-Verfahren für jedermann

verständlich beschrieben ist ("Wohlstand und Wirtschaftswachstum ohne Reue",

ISBN 978-3-98674-084-9). Vereinfacht dargestellt wird über Photovoltaik

elektrischer Strom aus der Sonnenstrahlung und Wasser aus der Luft gewonnen. Der

Strom wird verwendet, um durch Elektrolyse aus dem Wasser im ersten Schritt

Wasserstoff und aus diesem im zweiten Schritt Methanol zu erzeugen. Selbst in

ansonsten nicht nutzbaren Wüstengebieten und Ödland beträgt die Luftfeuchtigkeit

mindestens zehn Prozent und ist damit ausreichend für das Obrist-Verfahren.





Hohe Bedeutung für den KlimaschutzDas Obrist-Konzept ist für den Klimaschutz von hoher Bedeutung, weil bei derMethanolproduktion der Atmosphäre mehr Kohlendioxid (CO2) entzogen als bei derspäteren Verbrennung freigesetzt wird. Das Verfahren arbeitet somitklima-positiv, der CO2-Gehalt in der Atmosphäre wird dadurch gesenkt. DieseVorgehensweise gilt als Alternative zum CCS-Konzept (Carbon Capture andStorage), also der unterirdischen Einlagerung von Kohlendioxid.Das wegen der klimaschützenden Wirkung als "grün" klassifizierte Methanol ist imNormalzustand flüssig und kann über dieselben Infrastrukturen transportiertwerden, die bereits für fossile Brennstoffe vorhanden sind, also beispielsweiseTankschiffe, Pipelines oder Tanklaster. Durch die Weiternutzung der vorhandenenTransportinfrastrukturen ist grünes Methanol als Weltenergieträger wesentlichwirtschaftlicher im Vergleich zu Alternativen wie Wasserstoff. Dadurch kann esviel leichter in Ländern zum Einsatz kommen, die nicht in der Lage wärenbeispielsweise ein nationales Wasserstoffnetz zu errichten.Wirtschaftlicher Aufschwung für den globalen SüdenFür die UN Commission on Science and Technology for Development ist vor allemvon Interesse, dass mit dem Obrist-Verfahren die Länder des globalen Südens mithoher Sonnenintensität erstmals eine Schlüsselrolle für die weltweiteEnergieversorgung spielen können. Ein Konsortium der Obrist Group mit EWU Techund Global Enterprises sowie DSE Green Technology Holdings mit über 25europäischen Technologiepartnern hatte erst kürzlich die Errichtung vonMethanolproduktionsstätten unter anderem in Namibia, Ägypten und Thailand inAussicht gestellt.Indem Länder des globalen Südens grüne Energieversorger für die Weltwirtschaftwerden, können sie zugleich ihre eigene Wirtschaft massiv ankurbeln. DieseEntwicklung könnte die Grundlage für Verbesserungen auf dem dortigenArbeitsmarkt und somit für eine höhere Lebensqualität mit allen positiven Folgenfür die Bevölkerung im globalen Süden werden. "Damit stellt das Obrist-Konzeptgeradezu einen Idealfall für die Zielsetzung der UN Commission on Science andTechnology for Development dar: die Nutzung moderner Technologie, umVerbesserungen für die Menschen insbesondere in wirtschaftlich schwächerenLändern zu erreichen", erklärt Hang Nguyen, die Secretary General des DiplomaticCouncil.Die UN Commission on Science and Technology for Development (CSTD) ist einUnterorgan des Wirtschafts- und Sozialrats (ECOSOC) der Vereinten Nationen, mitdem das Diplomatic Council über seinen UN Consultative Status verbunden ist. DieCSTD ist ein zwischenstaatliches Forum, an dem Organisationen derZivilgesellschaft wie das Diplomatic Council aktiv mit Diskussionsbeiträgenpartizipieren können. Die Ergebnisse der CSTD finden Eingang in die Beratungender Generalversammlung der Vereinten Nationen.