Berlin (ots) - Die Europäische Union hat im vergangenen Jahr eine Vielzahl vonregulatorischen Vorhaben auf den Weg gebracht, die den europäischenZahlungsverkehr von morgen stärken und souveräner aufstellen sollen - so dieIdee. Doch gerade die Einführung des digitalen Euro hat das Potential, denZahlungsverkehrsmarkt in Europa gänzlich neu zu ordnen und die Position deraktuellen Marktteilnehmer neu zu bestimmen. Wie viel Innovationspotenzial undSouveränitätskraft bringen die aktuellen Regulierungsvorhaben undMarktinitiativen für den Zahlungsverkehr in Europa tatsächlich mit? Läuft die EUGefahr mit den geplanten Regulierungen vielversprechende privatwirtschaftlicheInnovationen zu hemmen? Über diese und viele weitere Fragen wurde im Rahmen desParlamentarischen Abends der Initiative Deutsche Zahlungssysteme e.V. gestern inBerlin diskutiert.Die aktuellen Regulierungsvorhaben sollen eine stärkere Innovations- undWettbewerbsfähigkeit für Europas Zahlungsverkehr mitbringen - insbesondere derdigitale Euro. Vor dem Hintergrund der aktuellen geopolitischen Konflikte inEuropa hat das Streben nach Souveränität in diesem Bereich einen immer höherenStellenwert gewonnen. Für privatwirtschaftliche Akteure, die zwangsläufig an derUmsetzung und Bereitstellung des digitalen Euro beteiligt sind, ergeben sichnoch viele Fragen. Nicht nur zu allgemeinen Themen wie der praktischenAusgestaltung, sondern auch dem Zusammenwirken mit bereits existierendenBezahlsystemen in Europa - wie etwa dem digitalen Wallet "wero" der EuropeanPayment Initiative (EPI). Gemeinsam diskutierten über 110 Gäste aus Politik,Wirtschaft und Gesellschaft auf dem 18. Parlamentarischen Abend der Initiativeüber diese Fragestellungen. Eröffnet wurde der Abend von Dr. Eva Wimmer,Leiterin der Abteilung Finanzmarktpolitik im Bundesministerium der Finanzen, dieeinen Überblick zu den aktuellen Entwicklungen im europäischenZahlungsverkehrsrecht und dessen Auswirkungen für Deutschland und Europa gab.Bestehende vs. neue Bezahlsysteme - wie gelingt der Spagat im europäischenZahlungsverkehr?Welche Chancen aber auch Herausforderungen die aktuellen europäischenRegulierungsvorhaben für die Zahlungsverkehrsbranche mit sich bringen, hat Dr.Joachim Schmalzl, geschäftsführendes Vorstandsmitglied beim DeutschenSparkassen- und Giroverband e.V., in seinem anschließenden Vortrag näherbeleuchtet. Als Vertreter der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) machte erdeutlich, dass europäische Regulierungsvorhaben auch souveräne, nationaleZahlungsverfahren schützen und fördern sollten: "Die girocard steht im Zentrumunseres nationalen Zahlungsverkehrs und bietet sowohl Verbraucherinnen und