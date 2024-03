Vancouver, British Columbia – 21. März 2024 / IRW-Press / – HYTN Innovations Inc. (CSE: HYTN - „HYTN“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Entwicklung, Formulierung und Herstellung von Produkten mit psychoaktiven und psychotropen Wirkstoffen, einschließlich Cannabis und Psilocybin, gibt bekannt, dass es für seinen Produktionsbetrieb in Kelowna von der australischen Therapeutic Goods Administration (TGA) die Zertifizierung nach der Guten Herstellungspraxis (GMP) erhalten hat. Diese Mitteilung ergänzt die Pressemeldung des Unternehmens vom 3. März 2024, in welcher der erfolgreiche Abschluss des GMP-Audits bekannt gegeben wurde.