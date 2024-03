Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Ausgedehnte Strände, traumhafte Skyline und keineEinkommensteuer: Immer mehr Deutsche zieht es nach Dubai - doch wer dortdauerhaft leben und arbeiten möchte, braucht handfeste Informationen. EugenZimbelmann ist vor vielen Jahren mit seiner Familie nach Dubai gezogen undbietet deutschsprachigen Auswanderern mit Dubai Finanz seine Unterstützung beiImmobilienkauf, Finanzierung, Kontoeröffnung und Visa-Angelegenheiten an. Andieser Stelle gibt er fünf Hinweise, die eine Entscheidungsfindung erleichtern.Zahlreiche Leistungsträger denken daran, Deutschland für immer den Rücken zukehren, um sich an einem Ort niederzulassen, der ihnen eine höhereLebensqualität und eine geringere Steuerlast verspricht. Dubai steht für vielevon ihnen ganz oben auf der Liste. Allerdings stoßen Interessierte auch immerwieder auf Gerüchte, die die Stadt am Persischen Golf in einem schlechten Lichterscheinen lassen: Ausländer sollen keine Immobilien erwerben können, Frauennicht Auto fahren dürfen und überhaupt wäre Dubai nur etwas für wirklich reicheMenschen. Da fragt sich manch einer, ob sich die Stadt tatsächlich als neuerLebensmittelpunkt eignet. Doch entspricht das wirklich der Wahrheit? "Dubaibietet ausgezeichnete Bedingungen, die gerade Menschen mit konservativenAnsichten schätzen. Wer sich von Gerüchten abhalten lässt, verpasst seine Chanceauf ein Leben in einem liberalen Wirtschaftssystem, das es einem leicht macht,ein eigenes Vermögen aufzubauen", erklärt Eugen Zimbelmann, Gründer undGeschäftsführer von Dubai Finanz."Klar sollte allerdings sein, dass der Umzug in einen anderen Kulturkreis nichtauf die leichte Schulter zu nehmen ist. Daher ist ein Partner gefragt, der sichmit den Gegebenheiten vor Ort auskennt und einen bei den ersten Schrittenbegleitet", fügt der Experte für Dubai-Immobilien hinzu. Bevor Eugen Zimbelmannmit seiner Familie nach Dubai auswanderte, war er viele Jahre erfolgreich alsUnternehmer und Immobilieninvestor in Deutschland tätig. Mit seinem Team vonDubai Finanz unterstützt er Auswanderer und Investoren aus dem deutschsprachigenRaum bei der Objektsuche, dem Kauf und der Finanzierung ihrer Dubai-Immobilie.Dabei leistet Eugen Zimbelmann eine unabhängige Beratung, die auf seinenumfassenden Marktkenntnissen beruht und schon zahlreiche Auswanderer vorkostspieligen Fehlern beim Immobilienkauf bewahrte. Was Auswanderer wissensollten, hat Eugen Zimbelmann im Folgenden zusammengefasst.1. Wer nach Dubai zieht, muss nicht reich sein - kann es aber werdenDubai ist ein Steuerparadies, was den Aufbau des eigenen Wohlstands einfachmacht. Es gilt Steuerfreiheit auf Einkommen, Aktiengewinne und