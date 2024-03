München (ots) -



- ADAC Sonnenkilometer-Monitor vergleicht Ladeoptionen für E-Autos

- Kosten sparen und Umwelt schonen durch Photovoltaik

- Zwei Wege, um das E-Auto zuhause günstig zu laden



Schon im Sommer 2023 zeigte der ADAC Sonnenkilometer-Monitor*: Wer fürs Laden

seines Elektroautos Solarstrom nutzt, fährt bei Stromkosten und CO2-Emissionen

unter den aktuell gegebenen Bedingungen besser als mit anderen Ladeoptionen.

Mittlerweile sind knapp 2,5 Mio. Photovoltaikanlagen in einer Größenordnung von

1 bis 15 kWp Leistung im Marktstammdatenregister eingetragen. Bei einem Bestand

von rund 11,5 Mio. Eigenheimen in Deutschland besteht aber noch reichlich Raum

für weiteren Ausbau und Optimierung der individuellen Energieversorgung. Dabei

liefern moderne Solarmodule bereits bei Tageslicht ausreichend Strom. Eine

Dachausrichtung und Sonneneinstrahlung von Süden ist längst keine

Grundvoraussetzung für eine Installationsentscheidung mehr.





Der ADAC Solarrechner(https://www.adac.de/fahrzeugwelt/solar/?redirectId=quer.solar) zeigt, basierendauf der Lage und den Voraussetzungen der Immobilie, die zu erwartendenSonnenstrom-Erträge über den Jahresverlauf. Dazu weist er die möglichen"Sonnenkilometer" aus, die mit dem Solarenergie-Anteil im Elektroautozurückgelegt werden können, sowie den restlichen Netzstrombedarf vomherkömmlichen Energieversorger. Abhängig von Fahrzeugklasse, Fahrleistung undVerbrauch lassen sich zum Beispiel jährlich in einem durchschnittlichenVier-Personen-Eigenheim bei einem 80-prozentigen Eigenstromanteil mehrereTausend "Frei-Kilometer" erwirtschaften und insgesamt mehr als vier Tonnen CO2einsparen.Mit Sonnenkilometern erheblich bei den Stromkosten sparenDas Elektroauto ist idealerweise in eine möglichst nachhaltige System-Umgebungeingebunden. Je nach individuellen Möglichkeiten setzt sie sich aus einem hohenAnteil an regenerativen Energiequellen sowie einer zuhause verfügbarenLadeinfrastruktur (Wallbox) zusammen. Beim Laden unterwegs fallen neben denStromkosten noch die Gebühren der unterschiedlichen Anbieter undRoaming-Verbunde an. Der ADAC Sonnenkilometer-Monitor verschafft mit denwichtigsten Daten und Hochrechnungen einen schnellen Überblick.Modellhaft ergibt sich für den Strombedarf eines Vier-Personen-Haushalts inDeutschland inklusive Elektroauto mit durchschnittlicher Fahrleistung von 15.000km/Jahr zu aktuellen Durchschnittskonditionen: Mit einer ausgewogenenLadestrategie kann ein Haushalt mit PV-Anlage knapp 9500 Kilometer mitSolarstrom zurücklegen und damit bei der Mobilität rund 40 Prozent anStromkosten und zwei Drittel CO2 einsparen. Dabei sind sogar die