München, 21. März 2024 (ots/PRNewswire) - IFCO refinanziert Term Loan B im

Rahmen einer Amend- und Extend-Transaktion zum Nennwert



IFCO, der weltweit führende Anbieter von wiederverwendbaren Mehrwegbehältern für

frische Lebensmittel (Reusable Packaging Containers, RPCs), hat erfolgreich den

Term Loan B im Rahmen einer Amend- und Extend-Transaktion vorzeitig

refinanziert. Das Volumen wurde auf 1.640 Millionen EUR und die Revolving Credit

Facility auf 310 Millionen EUR erhöht. Die Transaktion stieß bei

institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland auf eine sehr hohe

Nachfrage. Das vorherige Darlehen wurde im Mai 2019 nach der gemeinsamen

Übernahme von IFCO durch Triton und ADIA aufgenommen.



Der Term Loan B hat nun eine Laufzeit bis 2029 und ist mit einer Zinsmarge von

anfänglich 4,0 Prozent p.a. ausgestattet. Die hoch attraktiven

Refinanzierungskonditionen zeigen sich zudem am Verzicht auf einen Original

Issue Discount (OID; Disagio), den es in Europa bislang so noch nicht gegeben

hat. Knapp 90% der bestehenden Kreditgeber wollen weiter bei IFCO engagiert

bleiben; darüber hinaus konnte mit der Transaktion neues Geld in Höhe von über

500 Millionen EUR eingeworben werden, wobei das Orderbuch nahezu zweifach

überzeichnet war.









Mit dem neuen Darlehen gelingt es IFCO, den Finanzierungsrahmen für das weitere

geplante Wachstum auszubauen und das günstige Marktumfeld für eine Verlängerung

der Kreditlinien zu nutzen. Der global operierende Anbieter von

wiederverwendbaren Mehrwegbehältern für den Transport frischer Lebensmittel hat

bereits in den vergangenen Jahren weltweit stark expandiert.



Die Nachfrage nach wiederverwendbaren Verpackungslösungen wächst weiter, da

Unternehmen ihren Fokus auf die Umsetzung nachhaltiger Lösungen im Rahmen ihrer

ESG-Verpflichtungen erhöhen. IFCO RPCs ermöglichen mit ihrem Kreislaufmodell

(https://www.ifco.com/de/the-ifco-way/smartcycle/) eine erhebliche Reduktion von

CO2-Emissionen, Feststoff- und Lebensmittelabfällen.



Permanente Weiterentwicklung von IFCO-Kundenlösungen



Immer auf die Bedürfnisse seiner Kunden fokussiert, entwickelt IFCO ständig neue

wiederverwendbare Verpackungslösungen. So bietet das Unternehmen bereits eine

große Bandbreite an Mehrwegbehältern für den Transport von frischem Obst und

Gemüse, Fleisch, Fisch, Backwaren oder Eiern. Kürzlich hat IFCO sein Angebot um

eine Kunststoffpalette erweitert, die speziell für die RPC-Kompatibilität

entwickelt wurde. Diese Palette ist 25% leichter als herkömmliche Holzpaletten,

so dass Transportkosten und damit verbundene Kohlenstoffemissionen erheblich

reduziert werden können.



"Wir haben das günstige Marktumfeld erfolgreich genutzt, um mit der frühzeitigen

Refinanzierung unser Fälligkeitenprofil zu sehr attraktiven Konditionen zu

optimieren. Damit sind wir in der Lage, das Wachstum von IFCO weiter

voranzutreiben, und auch zukünftig innovative, digitale und nachhaltige Lösungen

für den Lebensmitteltransport zu entwickeln. Wir freuen uns darauf, unsere

Kunden bei ihrem Engagement zur Beschleunigung des Übergangs zu nachhaltigen

Lieferketten zu unterstützen", erklärt Dr. Julian zu Putlitz, CFO der IFCO.



"Alle drei Ratingagenturen bewerten die Transaktion positiv und bestätigen somit

unsere Finanzierungsstrategie. Trotz des höheren Kreditvolumens haben sich die

Ratings nicht verändert und die Outlooks bleiben weiterhin stabil," so Nils

Ostendorf, IFCO Director Global Treasury der IFCO.



"Bei Triton sind wir überzeugt, dass Unternehmen maßgeblich zu einer

nachhaltigen Gesellschaft beitragen. IFCO ist ein hervorragendes Beispiel für

ein Unternehmen der Kreislaufwirtschaft. Diese sehr erfolgreiche

Finanztransaktion ist ein weiterer Beleg für die richtige Portfoliostrategie",

sagt Martin Fikus, Investment Professional bei Triton Partners.



Über IFCO IFCO ist der weltweit führende Anbieter von Mehrwegverpackungslösungen

für frische Lebensmittel und bedient Kunden in 50+ Ländern. IFCO betreibt

weltweit einen Pool von über 380 Millionen wiederverwendbaren

Verpackungsbehältern (RPCs), die jedes Jahr für 2 Milliarden Sendungen von

frischem Obst und Gemüse, Fleisch, Geflügel, Meeresfrüchten, Eiern, Brot und

anderen Artikeln von Lieferanten an den Lebensmitteleinzelhandel verwendet

werden. IFCO RPCs sorgen für eine bessere Lieferkette für frische Lebensmittel,

indem sie Frische und Qualität schützen und Kosten, Lebensmittelabfälle und

Umweltbelastungen im Vergleich zu Einwegverpackungen senken. Mehr:

http://www.ifco.com/ | Folgen Sie uns auf LinkedIn @IFCO SYSTEMS

(https://www.linkedin.com/company/28877/)



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1999563/IFCO_green_logo.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/erfolgreiche-ame

nd--und-extend-refinanzierung-von-ifco-302095378.html



Pressekontakt:



Iñigo Canalejo,

Vizepräsident für ESG und strategisches Marketing,

marketing@ifco.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/130931/5740623

OTS: IFCO Systems



