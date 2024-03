Seite 2 ► Seite 1 von 2

Zürich-Oerlikon (ots) - Ob digitale Marketingkampagnen einem Onlineshop zuungeahntem Wachstum verhelfen oder Werbebudget verbrennen, ohne Resultate zuliefern, hängt maßgeblich von speziellem Know-how in verschiedenen Fachbereichenab. Mit dem Expertenteam der AdWiser GmbH deckt Gründer und GeschäftsführerEphraim Chiozza eine umfassende Expertise in allen Marketingkanälen ab und kannseinen Kunden damit eine ganzheitliche Werbestrategie liefern, die nachhaltigeErgebnisse erzielt. In diesem Artikel verrät der Marketing-Experte, aus welchenGründen E-Commerce-Unternehmen mit dem Performance-Marketing in Eigenregie inden meisten Fällen scheitern und warum die Zusammenarbeit mit einer Agentur diebessere Wahl ist.Der E-Commerce steht noch immer auf Wachstumskurs und die Zahl der Onlineshopsam Markt steigt kontinuierlich. Wer sich als Onlinehändler von der Masse abhebenund sich erfolgreich gegen seine Mitbewerber durchsetzen will, ist also auf einwirksames Marketingkonzept angewiesen. So stellen sich E-Commerce-Unternehmenimmer wieder die Frage, ob sie eigene Mitarbeiter für das Performance-Marketingbeschäftigen oder lieber eine Agentur mit diesem Aufgabenbereich betrauensollen. Oft entscheiden sie sich dafür, eine Person einzustellen, die für dengesamten Bereich verantwortlich ist - und scheitern. Es bleiben nicht nur dieResultate aus, sondern es wird auch viel Budget verbrannt. "Eine einzelne Personkann unmöglich auf alle Marketingkanäle spezialisiert sein und somit auch keinenachhaltigen Ergebnisse im Performance-Marketing erzielen", erklärt EphraimChiozza, Geschäftsführer der AdWiser GmbH."Eine Agentur verfügt hingegen über Fachspezialisten für jeden einzelnenWerbekanal und kann dadurch eine hohe Kompetenz liefern", fährt derMarketing-Experte fort. Mit der AdWiser GmbH hat er es sich zur Aufgabe gemacht,für seine Kunden ganzheitliche Advertising-Ökosysteme aufzubauen. Mit einerGesamtstrategie, die alle Bereiche der Außendarstellung erfasst und dieSynergien zwischen den Kanälen optimal nutzt, schaffen der Geschäftsführer undsein Team es, die Onlineshops ihrer Kunden nachhaltig erfolgreich zu machen. Vonder großen Expertise, die Ephraim Chiozza durch eine akademische Ausbildung, denAufbau mehrerer Start-ups und über 15 Jahre Erfahrung in Vertrieb und Marketingaufbauen konnte, profitieren nicht nur seine Kunden - der Marketing-Experteteilt sein fundiertes Know-how außerdem als Dozent an mehreren Hochschulen sowieals Keynote-Speaker auf renommierten Marketingevents. Aus jahrelangerAgenturerfahrung und der Zusammenarbeit mit unzähligen E-Commerce-Unternehmenweiß er, warum eine Marketingagentur für das Performance-Marketing von