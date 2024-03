Scholz erwartet von EU-Gipfel 'sehr klares Signal' an Putin Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet vom EU-Gipfel in Brüssel ein "sehr klares Signal" der Entschlossenheit an den russischen Präsidenten Wladimir Putin. "Es ist unverändert wichtig, dass wir dem brutalen russischen Angriff etwas entgegensetzen, indem …